TWICE、日産スタジアムの最終公演が7月28日にLeminoにて生配信
また、本公演の配信を記念し、メンバー全員のサイン入りTシャツが当たるキャンペーンやdポイント（期間・用途限定）がもらえるキャンペーンも本日（5日）よりスタート。
■配信概要
「TWICE 5TH WORLD TOUR‘READY TO BE'in JAPAN SPECIAL」
配信日時：2024年7月28日（日）17:00〜生配信
※16:00より視聴ページがオープンいたします。
※開始時間は前後する可能性がございます。
※見逃し配信はございません。
販売価格：5,000円（税込）
※ご購入にはシステム手数料330円（税込）が別途必要です。
視聴・購入はこちら
販売期間：2024年7月5日（金）正午〜2024年7月28日（日）17:00
【公演概要】
「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIA」公式サイト
【Lemino配信記念 抽選で当たる！サイングッズプレゼントキャンペーン】
下記条件をすべて満たした方のうち、抽選で5名さまに「TWICEのメンバー全員のサイン入りTシャツ」をプレゼント！
＜条件＞
1.「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」のLemino配信チケットを購入
2.Leminoプレミアム会員（既存会員の方も含みます）
3.キャンペーン期間中にキャンペーンサイトよりエントリー
キャンペーン期間：2024年7月5日（金）正午〜2024年7月28日（日）17:00
キャンペーンサイト
【Lemino配信記念 dポイント還元キャンペーン】
下記条件をすべて満たした方全員に、dポイント（期間・用途限定）1,000ptをプレゼント！
＜条件＞
1.「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」のLemino配信チケットを購入
2.キャンペーン期間中にLeminoプレミアムに入会登録
※2024年7月5日（金）正午時点でLeminoプレミアム会員の方は対象外です。
キャンペーン期間：2024年7月5日（金）正午〜2024年7月28日（日）17:00
キャンペーンサイト