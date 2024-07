10-FEETが<ARABAKI ROCK FEST.24>出演時に川崎中学校吹奏楽部とセッションした楽曲「シガードッグ」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。10-FEETは今年4月に開催された<ARABAKI ROCK FEST.24>にて、“ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE!! 10-FEET 〜アラバキセッション大作戦〜”としてMICHINOKUステージのトリに出演した。

その際に演奏された「シガードック」は、川崎中学校吹奏楽部、茂木洋晃(from G-FREAK FACTORY)、片桐(from Hakubi)、Tokyo Tanaka & Jean-ken Johnny(from MAN WITH A MISSION)、N∀OKI & NOBUYA(from ROTTENGRAFFTY)といった豪華な面々を迎えて披露されたものだ。東日本大震災当時に制作された楽曲を、東日本大震災の頃に生を受けた生徒たちとともに演奏するという感動的なワンシーンとなった。公開された映像ではステージに至るまでのバンドと生徒との交流を捉えたドキュメンタリーとともに観ることが可能だ。10-FEETは明日7月6日より2日間、京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージにて自身主催フェス<京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜>を開催する。

■<京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜>



7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / 湘南乃⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / RIZE / ROTTENGRAFFTY【⽜若ノ舞台】アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY※10-FEETは2⽇間とも出演【鞍馬ノ間】EGOLA / ⼤阪籠球会 / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ちきゅう京都ハンナリーズ (エキシビションマッチ)▼チケット・通常札:2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)・童札(わらべふだ):2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。(問)公演:サウンドクリエーター 06-6357-4400(問)チケット:https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact