10-FEET¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È´Þ¤à¡Ø¥·¥¬¡¼¥É¥Ã¥° feat. ÀîºêÃæ³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô From ARABAKI ROCK FEST.24¡Ù¤òYouTube¸ø³«
10-FEET¤¬¡ãARABAKI ROCK FEST.24¡ä½Ð±é»þ¤ËÀîºêÃæ³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥·¥¬¡¼¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡10-FEET Æ°²è / ²èÁü
10-FEET¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãARABAKI ROCK FEST.24¡ä¤Ë¤Æ¡¢¡ÈARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE!! 10-FEET ¡Á¥¢¥é¥Ð¥¥»¥Ã¥·¥ç¥óÂçºîÀï¡Á¡É¤È¤·¤ÆMICHINOKU¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥È¥ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÈÀ¸ÅÌ¤È¤Î¸òÎ®¤òÂª¤¨¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
10-FEET¤ÏÌÀÆü7·î6Æü¤è¤ê2Æü´Ö¡¢µþÅÔÉÜÎ©»³¾ëÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à ÂÀÍÛ¤¬µÖÆÃÀßÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¼«¿È¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãµþÅÔÂçºîÀï2024 ¡ÁæÆ¤ó¤ÇÁû¤¤¤ÇËü¡¹º×¡«¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£21st¥·¥ó¥°¥ë¡Öhelm¡ÇN bass¡×
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/10feet_0703
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜDVD)¡ÛUPCH-89567¡¡\2,000¡ÜÀÇ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD¤Î¤ß)¡ÛUPCH-80609¡¡\1,100¡ÜÀÇ
¢§CDÁ´3¶Ê¼ýÏ¿ (½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ)
1. helm¡ÇN bass
¡¡¢¨¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤ ¡ß 3x3.EXE PREMIER ±þ±ç¥½¥ó¥°
2. gg»¸Á³
¡¡¢¨2024 ABC¥×¥íÌîµå¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
3. ReÊýÄø¼°
¡¡¢¨TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¼çÂê²Î
¢§DVD (½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß)
¡ãµþÅÔÂçºîÀï2023¡Áº£Ç¯¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁ´¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤Àº×¡ª¡Á¡ä
¡¦DAY1¡§¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼ / VIBES BY VIBES / éçµ¤Ï° ¡Ü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü
¡¦DAY2¡§¿¼³¤µû / Âè¥¼¥í´¶ / CHERRY BLOSSOM ¡Ü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü
¢§CD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÀèÃåÆÃÅµ
¡¦TOWER RECORDS¡¿TOWER RECORDS ONLINE¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(A5¥µ¥¤¥º)
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(³Æ·ÁÂÖÊÌ)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¥ß¥Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦³ÚÅ·¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
¡¦Â¾Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¿EC¥µ¥¤¥È¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢£¡ã10-FEET ¡Èhelm¡ÇN bass¡É ONE-MAN TOUR 2024-2025¡ä
open17:00 / start18:00
¢¨»ØÄêÀÊ\6,380(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
10·î12Æü(ÅÚ)¡¡°¦É²¡¦¾¾»³»ÔÁí¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼ ¥¥ã¥á¥ê¥¢¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F »ØÄê \6,380(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËDUKE¾¾»³ 089-947-3535
10·î18Æü(¶â)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open18:00 / start19:00
¢¨»ØÄêÀÊ \6,380(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËFOB¿·³ã 025-229-5000
10·î23Æü(¿å)¡¡²¬»³¡¦²¬»³ÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì
open18:00 / start19:00
¢¨»ØÄêÀÊ \6,380(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËÌ´ÈÖÃÏ²¬»³ 086-231-3531
10·î28Æü(·î)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
open18:00 / start19:00
¢¨»ØÄêÀÊ \6,380(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡Ë¥·¥°¥Ê¥¹ 028-637-9999
11·î02Æü(ÅÚ)¡¡ÉÙ»³¡¦¥¯¥í¥¹¥é¥ó¥É¤ª¤ä¤Ù
open17:00 / start18:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F 3F »ØÄê \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËFOB¶âÂô 076-232-2424
11·î07Æü(ÌÚ)¡¡µþÅÔ¡¦µþÅÔKBS¥Û¡¼¥ë
open18:00 / start19:00
¢¨Á´¼«Í³ \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400
11·î12Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F »ØÄê \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
11·î17Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæGIGS
open17:00 / start18:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F »ØÄê \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËG/i/P 0570-01-9999
11·î22Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F »ØÄê \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËSMASH EAST 011-261-5569
11·î27Æü(¿å)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F »ØÄê \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
12·î18Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F »ØÄê \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¢§2025Ç¯
1·î06Æü(·î)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F »ØÄê \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËJAILHOUSE 052-936-6041
1·î15Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
¢¨1F ¼«Í³ / 2F »ØÄê \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400
¢£WOWOW¡Ø10-FEET¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù6·î¡õ7·îÊüÁ÷¤ª¤è¤ÓÇÛ¿®Í½Äê
6·î30Æü(Æü)¸á¸å9:00
¢¨ÊüÁ÷ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¼ýÏ¿Æü¡§2024Ç¯5·î19Æü(Æü)
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢§10-FEET Music Video Collection
7·î30Æü(²Ð)¸á¸å11:00
¢¨10-FEET¤Î³Ú¶Ê¤ÎÎò»Ë¤ò±ÇÁü¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£20Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸·Áª¤·¤¿ºîÉÊ¤ò°ìµ¤¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£
¢£¡ãµþÅÔÂçºîÀï2024 ¡ÁæÆ¤ó¤ÇÁû¤¤¤ÇËü¡¹º×¡«¡Á¡ä
7⽉6⽇(⼟)¡¡µþÅÔÉÜ⽴⼭¾ëÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à ÂÀÍÛ¤¬µÖÆÃÀßÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸
7⽉7⽇(⽇)¡¡µþÅÔÉÜ⽴⼭¾ëÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à ÂÀÍÛ¤¬µÖÆÃÀßÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸
open9:30 / start11:00
¢©611-0031 µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¹ÌîÄ®⼋¸®²°⾕1
¢§7⽉6⽇½Ð±é¼Ô ¢¨50⾳½ç
¡Ú¸»⽒¥ÎÉñÂæ¡ÛKen Yokoyama / Saucy Dog / ¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼ / ¾ÅÆîÇµ⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH
¡Ú⽜¼ã¥ÎÉñÂæ¡ÛßÕ¤ê¤Ê¥¿¥¦¥ó / GUMX / ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER
¢§7⽉7⽇½Ð±é¼Ô ¢¨50⾳½ç
¡Ú¸»⽒¥ÎÉñÂæ¡ÛENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é / Dragon Ash / ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó / RIZE / ROTTENGRAFFTY
¡Ú⽜¼ã¥ÎÉñÂæ¡Û¥¢¥ë¥¹¥Æ¥¤¥¯ / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / ¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¥Ý¥Ã¥È / Paledusk / MAYSON's PARTY
¢¨10-FEET¤Ï2⽇´Ö¤È¤â½Ð±é
¡Ú°ÈÇÏ¥Î´Ö¡ÛEGOLA / ⼤ºåäÆµå²ñ / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ¤Á¤¤å¤¦
µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º (¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ÄÌ¾ï»¥¡§2⽇ÄÌ¤··ô 18,820 ±ß(ÀÇ¹þ) / 1⽇·ô 9,410 ±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Æ¸»¥(¤ï¤é¤Ù¤Õ¤À)¡§2⽇ÄÌ¤··ô 9,400 ±ß(ÀÇ¹þ) / 1⽇·ô 4,700 ±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Æ¸»¥¤Ï¡¢2024Ç¯7⽉»þÅÀ¤Ç⼩³Ø⽣(⽣Ç¯⽉⽇¤¬2012Ç¯4⽉2⽇¡Á2018Ç¯4⽉1⽇)¤Î⽅¤¬¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡£É¬¤º⼤⼈¤Î⽅(ÄÌ¾ï»¥¡¦²ÈÂ²»¥¹Ø⼊¼Ô)¤È⼀½ï¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ¸»¥¤Î¤ß¤Ç¤Î⼊¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÌä¡Ë¸ø±é¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400
¡ÊÌä¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact
¢£µþÅÔ⼤ºîÀï²ñ°÷¡Ø¤Ï¤ó¤Ê¤ê²ñ¡Ù
¡¦¤Ï¤ó¤Ê¤ê²ñ¥×¥é¥¹¸ÂÄê¤Î¡Ö¼Ì³¨ -MOVIE¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢⼀⾜Áá¤¯²ò¶Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°ÄÌ¿®¡×¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦²ñ°÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡ãµþÅÔ⼤ºîÀï2024¡äÍè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¿ï»þÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£10-FEET Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡À¥Õ¥©¥í¡¼ ¡õ ¥ê¥Ý¥¹¥È ¤Ç±þÊç¡¿- BARKSÊÔ½¸Éô (@barks_news) July 4, 2024
10-FEET Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2024Ç¯8·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡ª
¡ @barks_news ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢ ¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¡õ¾ÜºÙ¢§https://t.co/Yjc2sxYlV2 pic.twitter.com/gGxPc3kfOr
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¦BARKSÊÔ½¸Éô X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë±þÊçÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÆâ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý
¢¨É¬¤º¤´¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡È¸ø³«¡É¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Èó¸ø³«¤Î¾ì¹ç¤Ï»²²Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®µñÈÝÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»²²Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾ÞÉÊÌ¾¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡Û
¡¦10-FEET Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥
¡¦1Ì¾ÍÍ
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
1. BARKSÊÔ½¸Éô X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@barks_news ¡×¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. BARKSÊÔ½¸Éô X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é²¼µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÍÑ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ¾åµ¤Ç±þÊç¤Ï´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤¹¤È±þÊç¸¢Íø¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2024Ç¯7·î4Æü(ÌÚ)¡Á2024Ç¯8·î4Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¢¨¾åµ´ü´ÖÆâ¤Ë¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬±þÊçÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¡Û
¡¦Twitter DM¤Ë¤ÆÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤ÈÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ÞÉÊÈ¯Á÷¡Û
¡¦ÇÛÁ÷¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¡¢¾ÞÉÊ¤Ï2024Ç¯8·î²¼½Ü¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤¬¼ã´³ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤´ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1. ¤´½»½êÆþÎÏ¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÞÉÊ¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡£
2. ¤´ÉÔºß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÊÝÍ´ü´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¾ÞÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦Å¾Çä (ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à)ÌÜÅª¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¡¢¤´±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Ä¿Í¾ðÊó¼è°·¤¤¡Û
¡¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷µÚ¤Ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ä¡¢¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤·¤Ê¤¤Åý·×»ñÎÁ¡¢Åö³º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¿¥â¥Ë¥¿¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾åµ°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½¤á¤½¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ¼¨¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆ±°Õ¤òÄº¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX (µìTwitter)
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX (µìTwitter)
¢¡¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëLINE
¢¡¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¤Ï¤ó¤Ê¤ê²ñ ²ñ°÷¥µ¥¤¥È