yama、対バンツアー＜軌道共鳴2024＞開催
yamaが9月より、対バンツアー＜軌道共鳴2024＞の開催を発表した。
yamaは3rdアルバム『awake&build』を引っ提げた全国ツアー＜yama “the meaning of life” TOUR 2024＞21公演を完遂したばかりだが、新たなツアー＜軌道共鳴2024＞を発表。今度は対バンツアーとなり、各地でゲストアーティストを迎えたライブを行う。ゲストアーティストは追って発表。
現在、オフィシャルファンクラブ「CLUB yama」でのチケット先行もスタートしている。
＜軌道共鳴2024＞
大阪 なんばHatch
OPEN 18:00 START 19:00
・2024年9月22日（日）
愛知 Zepp Nagoya
OPEN 17:00 START 18:00
・2024年10月17(日)(木)
東京 Zepp Haneda
OPEN 18:00 START 19:00
▼チケット
・１階スタンディング
\5,800-
入場時別途ドリンク代・整理番号付き
・2階指定席
\6,300-
入場時別途ドリンク代
▼CLUB yama 先行
7/5(金) 18:00 ~ 7/15(月祝) 23:59
https://member.yamaofficial.jp/
企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.
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