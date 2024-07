[Alexandros]が10月26日および27日の2日間、神奈川・相模原ギオンフィールドにて自身主催野外フェス<[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara>を開催することは既報のとおり。このたび、全出演アーティストが発表となった。最終発表された出演者は全4組。10月26日Vansire (US)が出演するほか、10月27日にMAN WITH A MISSION、WANIMA、04 Limited Sazabysが出演する。これにて各日7組ずつ、延べ14組([Alexandros]は両日出演)が決定したかたちだ。チケットのオフィシャル三次抽選受付は7月15日23:59まで。

■野外主催フェス<[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara>

10月26日(土) 神奈川・相模原ギオンフィールド

10月27日(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド

open9:00 / start11:00 / 終演20:30 (予定)

▼出演者

●10月26日(土):[Alexandros] / GLAY / go!go!vanillas / マキシマム ザ ホルモン / PEOPLE 1 / Saucy Dog / Vansire (US)

●10月27日(日):[Alexandros] / MAN WITH A MISSION / Kroi / sumika / WANIMA / WurtS / 04 Limited Sazabys

▼チケット

●一般

・2日通し券 \23,800 (税込)

・1日券 \12,800 (税込)

●中高生割引

・2日通し券 \18,000 (税込)

・1日券 \9,800 (税込)

※小学生以下は保護者同伴に限り無料

【オフィシャル三次抽選受付】

受付期間: 7月05日(金)18:00〜7月15日(月祝)23:59

【オフィシャル四次抽選受付】

受付期間:7月19日(金)18:00〜7月29日(月)23:59

https://eplus.jp/thisfes24/



主催:THIS FES ’24 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)

後援:相模原市 (70th Anniversary Sagamihara City)

協力:ユニバーサルミュージック合同会社

企画:株式会社UKPM

制作:ライブマスターズ株式会社

運営:株式会社ディスクガレージ



■相模大野駅 列車接近メロディ

1). 開始予定日:2024年9月2日(月)始発から

2). 放送時間:始発から終電まで(列車接近時の自動音声放送)

3). 導入駅:小田急線相模大野駅

所在地:神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1

※1日平均乗降人数:110249人 (2022年度実績)

4). 使用曲:「ワタリドリ」列車接近メロディver.

※上り線と下り線で異なるフレーズを使用します。



▼[Alexandros]と相模大野

・ボーカル&ギターの川上洋平、ギターの白井眞輝が相模原市出身。

・2023年1月、相模女子大学グリーンホール(相模原市南区相模大野)でメンバー初となる地元ライブを全国ツアーの一環として開催。公演中、「ワタリドリ」の列車接近メロディver.を即興で披露。大勢のファンから拍手と大歓声が上がる。

・列車接近メロディへの「ワタリドリ」の導入は、SNSでも期待する声が多く投稿され、“#小田急線ワタリドリ”が一時トレンドの上位に。

・地元からも期待が高まる中、相模原市、小田急電鉄株式会社、株式会社ユーケーピーエム及びユニバーサルミュージック合同会社の4者による官民連携の取組として、小田急線相模大野駅の列車接近メロディに「ワタリドリ」の導入を決定。



[Alexandros]が結成当初から行ってきたライヴイベントが<THIS SUMMER FESTIVAL>(通称ディスフェス)だ。デビュー15周年を迎えた記念すべき2024年は野外フェスとしてキャリア最大級の規模にて川上洋平(Vo, G)と白井眞輝(G)の出身地である神奈川県相模原市で開催される。同フェスには1日あたり約2万人の動員が見込まれる。