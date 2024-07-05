[Alexandros]主催野外フェス＜THIS FES ’24＞、最終発表にマンウィズ、WANIMA、フォーリミ、Vansire
[Alexandros]が10月26日および27日の2日間、神奈川・相模原ギオンフィールドにて自身主催野外フェス＜[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara＞を開催することは既報のとおり。このたび、全出演アーティストが発表となった。
◆[Alexandros] 画像
最終発表された出演者は全4組。10月26日Vansire (US)が出演するほか、10月27日にMAN WITH A MISSION、WANIMA、04 Limited Sazabysが出演する。これにて各日7組ずつ、延べ14組([Alexandros]は両日出演)が決定したかたちだ。チケットのオフィシャル三次抽選受付は7月15日23:59まで。
■野外主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara＞
10月27日(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド
open9:00 / start11:00 / 終演20:30 (予定)
▼出演者
●10月26日(土)：[Alexandros] / GLAY / go!go!vanillas / マキシマム ザ ホルモン / PEOPLE 1 / Saucy Dog / Vansire (US)
●10月27日(日)：[Alexandros] / MAN WITH A MISSION / Kroi / sumika / WANIMA / WurtS / 04 Limited Sazabys
▼チケット
●一般
・2日通し券 \23,800 (税込)
・1日券 \12,800 (税込)
●中高生割引
・2日通し券 \18,000 (税込)
・1日券 \9,800 (税込)
※小学生以下は保護者同伴に限り無料
【オフィシャル三次抽選受付】
受付期間： 7月05日(金)18:00〜7月15日(月祝)23:59
【オフィシャル四次抽選受付】
受付期間：7月19日(金)18:00〜7月29日(月)23:59
https://eplus.jp/thisfes24/
主催：THIS FES ’24 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)
後援：相模原市 (70th Anniversary Sagamihara City)
協力：ユニバーサルミュージック合同会社
企画：株式会社UKPM
制作：ライブマスターズ株式会社
運営：株式会社ディスクガレージ
■相模大野駅 列車接近メロディ
2). 放送時間：始発から終電まで(列車接近時の自動音声放送)
3). 導入駅：小田急線相模大野駅
所在地：神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1
※1日平均乗降人数：110249人 (2022年度実績)
4). 使用曲：「ワタリドリ」列車接近メロディver.
※上り線と下り線で異なるフレーズを使用します。
▼[Alexandros]と相模大野
・ボーカル&ギターの川上洋平、ギターの白井眞輝が相模原市出身。
・2023年1月、相模女子大学グリーンホール(相模原市南区相模大野)でメンバー初となる地元ライブを全国ツアーの一環として開催。公演中、「ワタリドリ」の列車接近メロディver.を即興で披露。大勢のファンから拍手と大歓声が上がる。
・列車接近メロディへの「ワタリドリ」の導入は、SNSでも期待する声が多く投稿され、“#小田急線ワタリドリ”が一時トレンドの上位に。
・地元からも期待が高まる中、相模原市、小田急電鉄株式会社、株式会社ユーケーピーエム及びユニバーサルミュージック合同会社の4者による官民連携の取組として、小田急線相模大野駅の列車接近メロディに「ワタリドリ」の導入を決定。
関連リンク
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