ビッケブランカが、9月4日にアルバム『Knightclub』をリリースすることを発表した。前作『FATE』以来約三年ぶりのニューアルバムとなる『Knightclub』は、パーティーをコンセプトに掲げ、ビッケブランカがナイトクラブでかけるプレイリストはこの楽曲陣といわんばかりの様々なシーンにフィットする楽曲で構成されている。「まっしろ」「魔法のアト」に続くバラードであるテレビ朝日系ドラマ『科捜研の女 season24』主題歌「白夜」や今年2月に北米ツアーを敢行したビッケブランカが現地でライブを重ね自身が肌で感じたフロアを盛り上げるビート、アレンジをふんだんに盛り込んだ「Never Run」も収録され、ビッケブランカの多彩な音楽を楽しめる内容となっている。

発売日:2024年9月4日(水)予約購入リンク:https://vkblanka.lnk.to/Knightclub_CD【AL+DVD】品番:AVCD-63614/B価格:\6,500(本体価格)+税スマプラ対応[CD]・Never Run・白夜 ※テレビ朝日系ドラマ「科捜研の女 season24」主題歌他、全10曲収録予定[DVD / Blu-ray Disc]・「Never Run」Music Video & Making・「白夜」Lyric Video・Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝- (2024.5.4 at Osaka Festival Hall)【AL+Blu-ray Disc】品番:AVCD-63615/B価格:\6,500(本体価格)+税スマプラ対応[CD]・Never Run・白夜 ※テレビ朝日系ドラマ「科捜研の女 season24」主題歌他、全10曲収録予定[DVD / Blu-ray Disc]・「Never Run」Music Video & Making・「白夜」Lyric Video・Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝- (2024.5.4 at Osaka Festival Hall)【AL】品番:AVCD-63616価格:\3,000(本体価格)+税スマプラ対応・Never Run・白夜 ※テレビ朝日系ドラマ「科捜研の女 season24」主題歌他、全10曲収録予定【French Link (ファンクラブ) 限定盤】※mu-mo SHOP(French Link OFFICIAL SHOP)専売商品品番:AVZ1-63617〜8/B価格:\12,000(本体価格)+税初回生産限定仕様:スリーブ仕様封入特典:豪華フォトブック(52P)バンドルグッズ:ロングスリーブTシャツスマプラ対応[CD]Disc-1・Never Run・白夜 ※テレビ朝日系ドラマ「科捜研の女 season24」主題歌他、全10曲収録予定Disc-2 ※【French Link (ファンクラブ) 限定盤】のみ収録ラジオトーク音源、全10トラック収録予定[DVD / Blu-ray Disc]・「Never Run」Music Video & Making・「白夜」Lyric Video・Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝- (2024.5.4 at Osaka Festival Hall)・先着購入者特典タワーレコード オリジナル特典「A3ポスター」HMV オリジナル特典「A5クリアファイル」TSUTAYA オリジナル特典「ポストカード」Amazon オリジナル特典「メガジャケ」(3形態共通絵柄)楽天ブックス オリジナル特典「ジャケットサイズステッカー」(3形態共通絵柄)セブンネット オリジナル特典「布ポーチ」French Link OFFICIAL SHOP オリジナル特典豪華W特典:「ラバーコースター」「告知B2ポスター」※早期予約抽選:抽選で60名様に直筆サイン入り告知B2ポスター対象期間:2024年7月28日(日)23:59までに購入された方