7月5日 公開

TRIGGERは7月5日、新作アニメーション「New PANTY&STOCKING with GARTERBELT」のタイトルロゴとビジュアルを公開した。

2023年にアニメ「パンティ&ストッキングwithガーターベルト」の新プロジェクトとしての始動が発表された本作。いよいよ本格的に制作が決定し、タイトルロゴとティーザービジュアルに加え、メインスタッフ(第一弾)が解禁された。

タイトルロゴとビジュアルのデザインはポップな雰囲気と鮮やかなカラーが特徴。詳細については明かされていないが、「パンティ&ストッキングwithガーターベルト」らしさが詰め込まれた作風となりそうだ。

The Bitches are Back !!



TRIGGER 新作アニメーション

『New PANTY&STOCKING with GARTERBELT』

制作決定⚡️… pic.twitter.com/YMCtcsQMK8