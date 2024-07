【7月発売】もうチェックした？今月買うべき編集部オススメPS5、PS4＆Switch新作ゲーム10選！

大作からインディーズまで、毎月さまざまなゲームタイトルが発売されている昨今。どのゲームを遊ぼうか迷っている人もいるだろう。そこで今回は、7月に発売のPS5、PS4およびSwitch向けの作品のなかから、オススメのタイトルをピックアップして紹介する。ぜひ参考にしてほしい。

7月発売オススメゲーム

SCHiM - スキム -

©Ewoud van der Werf ©Nils Slijkerman All Rights Reserved Licensed to and published by Extra Nice B.V. And sub-licensed and published by Active Gaming Media Inc.

影をテーマにしたアクションゲーム。子どもの頃には認識できていても、大人になるにつれて見えなくなってしまう不思議な存在「スキム」を操作し、プレイヤーは各地を冒険していく。スキムが移動できるのは、人や物体から伸びている影の中のみ。日中は太陽が照らすところにできた影を移動したり、夜なら太陽の代わりに家の明かりや道路の街灯から発される光でできた影を利用したりと、状況に応じてさまざまな影を応用して進んでいくのが攻略のカギとなる。

REYNATIS/レナティス

© FURYU Corporation.

対応機種:PS5/PS4/Switch発売日:2024/7/25ジャンル:アクションRPG価格:8,778円(税込)メーカー:フリュー

現代の渋谷を舞台にしたアクションRPG。魔法を使える数少ない人間のひとりである霧積真凛は、その境遇ゆえに抑圧された人生を生きてきたことから、「最強になれば解放される」という父の遺言に従い、自由を手に入れるため夜の渋谷に降り立つ。いっぽうの西島佐理は、魔法使いとして秩序を守るために違法の薬物や危険思想を持つ勢力から渋谷を守るために戦っていた。ふたりの魔法使いが渋谷で出会ったとき、物語は大きく動きだす。



本作では「抑圧モード」と「解放モード」を駆使したバトルが特徴だ。抑圧モードでは攻撃が一切できない代わりに、敵のあらゆる攻撃をワンボタンで回避可能。解放モードでは無防備になる反面、強烈な攻撃を敵に浴びせることができる。極端な性能を有する2種類のモードを、状況に応じて使い分けるのが重要だ。ほかにも、スクランブル交差点やセンター街といったランドマークを再現し、実際の渋谷を構築している点も見逃せない。

パワフルプロ野球2024-2025

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI ⓒ2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。 データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment

対応機種:PS4/Switch発売日:2024/7/18ジャンル:野球・育成価格:通常版(パッケージ・DL):8,470円(税込)パワフルエディション(DL専売):10,670円(税込)メーカー:KONAMI

KONAMIの看板タイトルのひとつ、「パワフルプロ野球」シリーズ30周年を記念した作品。阪急ブレーブスや南海ホークス、大阪近鉄バファローズといったオールドチームもユニフォームとともに再現。さらにサクセスモードで人気のシナリオである「プロ野球12球団」が現代風にリメイクされている。

高校野球の監督になって自分のチームを甲子園優勝に導く「栄冠ナイン」や、好きな球団で日本一を目指す「ペナント」、ひとりの野球選手としてプロ野球人生を歩む「マイライフ」など、「パワフルプロ野球」シリーズおなじみのモードも多数搭載しており、30周年作品にふさわしい大ボリュームになっている。

超探偵事件簿 レインコード プラス

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

対応機種:PS5/Xbox Series X|S/PC(Steam)発売日:2024/7/18ジャンル:アドベンチャー価格:6,985円(税込)メーカー:スパイク・チュンソフト

2023年にSwitch向けとして発売された「超探偵事件簿 レインコード」をベースに、さまざまな要素を加えたパワーアップ版。超巨大企業アマテラス社が支配するカナイ区を舞台に、探偵見習いのユーマと死に神ちゃんは、「探偵特殊能力」を持つ超探偵たちとともに、各地で起こるさまざまな未解決事件の調査に乗り出す。

本作は4K解像度に対応するようになったほか、ロード時間が大幅に短縮。さらにSwitch版では追加コンテンツとして配信された5つの「サブストーリー」や、過去に視聴したイベントやBGMを自由に閲覧可能な「ギャラリーモード」が収録されている点もポイントだ。

英雄伝説 黎の軌跡II for Nintendo Switch

©2022-2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

対応機種:Switch発売日:2024/7/25ジャンル:ストーリーRPG価格:5,280円(税込)メーカー:日本ファルコム

2022年に発売された「英雄伝説 黎の軌跡II」のSwitch版。マフィア組織・アルマータの脅威が過ぎ去ったカルバード共和国を舞台に、「裏解決屋(スプリガン)」を営んでいる主人公のヴァン・アークライドは、首都イーディスで起こった猟奇殺人事件の調査に乗り出す。

各種機能や操作周りがNintendo Switch用に最適化されているほか、通常よりも速くバトルを楽しめる「ハイスピードモード」や、キャラクターの情報などを振り返られる「アーカイブ機能」を標準搭載。より快適に遊べるようになったほか、壮大なスケールで描かれる「黎の軌跡」シリーズの世界観に対する理解も深めやすくなっている。

プリンセスメーカー2 リジェネレーション

© YONAGO GAINAX ©Bliss Brain

対応機種:PS5/PS4/Switch/PC(Steam)発売日:2024/7/11(Switch・PC(Steam)、2024/8/8(PS4/PS5)※PS4,Steamはダウンロードのみジャンル:シミュレーション価格:通常版:4400円(税込)、限定版:8580円(税込み)ダウンロード:3,960円(税込)メーカー:Bliss Brain

2004年に発売された育成シミュレーション「プリンセスメーカー2 リファイン」をもとに新たな要素を加えたタイトル。星から授かった娘が10歳から18歳になるまでの8年間、プレイヤーは父親として彼女を育てていく。少女の夢はプリンセスになることだが、実際にどのような未来をつかむのかは育成の結果次第。すべてはプレイヤーに懸かっている。現行機での発売に合わせ、本作は当時キャラクターデザインを手がけた赤井孝美さんによるグラフィックの書き直しや、米子ガイナックスによるオープニングアニメの追加などが施されているのも見逃せない。

UNDYING

(C)2023 Undying, the game developed by Vanimals Technology Co., Ltd and published by Skystone Games Inc. and Beep Japan Inc. in Japan. Undying is the registered trademark of Vanimals Technology Co., Ltd.

対応機種:Switch/PC(Steam)発売日:2024/7/25ジャンル:アクションRPG価格:3,850円(税込)※DL版は3,410円(税込)メーカー:Beep Japan, Skystone Games

ゾンビがはびこる世界を舞台にしたサバイバルゲーム。ゾンビに嚙まれてしまった母のアンリンは、残されたわずかな時間のなかで、息子のコーディに、生き残るために必要なさまざまなスキルを教えていく。そのいっぽうで、限られた資源でアンリンの感染を遅らせたり、親子の飢えや渇きを満たすために各地を探索する必要もあり、極限状態のなかでプレイヤーは厳しいバランス管理を求められる。

逃走中 グレートミッション

©フジテレビ・東映アニメーション ©2024 D3PUBLISHER

対応機種:Switch発売日:2024/7/4ジャンル:アクション価格:4,950円(税込)メーカー:ディースリー・パブリッシャー

アニメ「逃走中 グレートミッション」をベースにしたアクションゲーム。港町や荒野といった5つのステージを舞台に、プレイヤーはハンターたちの追跡をかわしつつ、制限時間いっぱい逃げ切ることを目指す。「ばくだん」や「バナナのかわ」といったアイテムでハンターを足止めできるほか、ゲーム中に発生するさまざまなミッションを達成すると、「逃走エリア拡大」や「ハンター放出阻止」といったプレイヤーに有利なごほうびが手に入る。

ほかにも、アニメ版「逃走中 グレートミッション」に登場する颯也やハルたち8名のキャラクターが参戦。ミッションが発生した際は、一緒に協力してくれることもある。

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION

ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

対応機種:Switch発売日:2024/7/11ジャンル:フライトシューティング価格:6,490円(税込)メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

2019年に発売された「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」をベースにしたSwitch移植版。オーシア連邦とエルジア王国がにらみ合うユージア大陸で、あるときエルジアがオーシアに対して宣戦布告、「第二次大陸戦争」と呼ばれる戦いが始まってしまう。プレイヤーはオーシア空軍に所属するパイロットとしてさまざまな機体に乗り、ユージア大陸を侵攻するエルジア軍との戦いに身を投じる。 Switch版では、過去に配信されたダウンロードコンテンツを多数収録。追加ミッション3種を始め、新たな機体や歴代シリーズに登場した人気機体のスキンやエンブレムも最初から付いてくる。

ゼンレスゾーンゼロ

Copyright © COGNOSPHERE. All Rights Reserved.

対応機種:PS5/PC/iOS/Android発売日:2024/7/4ジャンル:アクションRPG価格:基本プレイ無料メーカー:miHoYo

「原神」や「崩壊:スターレイル」といった世界的タイトルを手がけてきたmiHoYoの最新作。「ホロウ」と呼ばれる超自然的な災害によって壊滅した現代世界を舞台に、プレイヤーはホロウにまつわる特殊な仕事を請け負う専門家「プロキシ」として、ホロウに対抗する現代文明最後の光である「新エリー都」の人々に関わっていく。本作はアクションゲームであり、編成したチームを操作してハイスピードのバトルが楽しめるのも特徴だ。

