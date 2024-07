テレビ朝日系で次回12日放送『ミュージックステーション』(後9:00)の出演アーティストと楽曲が5日、番組公式サイトおよびSNSで発表された。SixTONESは、メンバーの京本大我主演映画『言えない秘密』の主題歌「ここに帰ってきて」と、田中樹出演ドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』挿入歌「GONG」の2曲を歌唱することが決定。Mrs. GREEN APPLEは最新曲「アポロドロス」をテレビ初披露へ。韓国の4人組ガールズグループ・aespaは、3日にリリースしたファン待望の日本デビュー曲「Hot Mess」をパフォーマンスする。

NiziUはアニメ『神之塔-Tower of God- 王子の帰還』オープニング主題歌「RISE UP」を披露。TOMORROW X TOGETHERは日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」タイトル曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」を、櫻坂46は3期生の山下瞳月がシングル表題曲初センターを務める「自業自得」を、Kroiは最新アルバム『Unspoiled』から「Amber」を演奏する。■7月12日放送『Mステ』出演アーティスト・楽曲aespa「Hot Mess」Kroi「Amber」櫻坂46「自業自得」SixTONES「ここに帰ってきて」「GONG」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」NiziU「RISE UP」Mrs. GREEN APPLE「アポロドロス」※50音順