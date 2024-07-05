¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×³«ºÅ¡ª¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¿·ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤â¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¤³¤Î7·î¥¯¡¼¥ë¤â¡¢¿ô¡¹¤ÎÃíÌÜÈÖÁÈ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª¤½¤³¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ð¥Ê¥Ê¼Ò°÷¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¡×¤¬7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤ä¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Æ¥ìÅì¤Î¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Û
MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î郄¶¶Âç¸ç¡¢¾¾ß·°¡³¤¡£¥Ê¥Ê¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤â½Å¤Ê¤ë¥Ê¥Ê¥Ê¤Î11²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ìÅì7·î¥¯¡¼¥ë¤Î¿·ÈÖÁÈ¤«¤é¤Ï¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤¬¸ø³«¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ë²Ú¶¦±é¼Ô¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÂÁá¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×¤ÏAKB48¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹AKB48¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¡ª¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¤«¤éÀ¼Í¥¡¦ÃæÀîÍü²Ö¤¬¡¢¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤«¤éÀ¼Í¥¡¦ÎëÂå¼ÓµÝ¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥Ê¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡×¤Î¿Íµ¤¥³¥é¥à¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥ê¥ì¡¼Æüµ¡×¤¬¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ç³«ºÅ¡ª¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Î¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡ÖÃæ¤Î¿Í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ç¤â¤³¤ÎÆüÆÃÊÌ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¥Æ¥ìÅì¼Ò°÷¤äÀ©ºî¿Ø¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡ª
¥Ê¥Ê¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¿·ÈÖÁÈ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¡£¥É¥é¥Þ¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Þ¤Ç¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤ä¥Æ¥ìÅì¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈÀ©ºîÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íÀ¹Âô»³¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube¤Ê¤É¸ø¼°SNS¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢°ì½ï¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Áí¹çMC
¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¢郄¶¶Âç¸ç(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¡¢¾¾ß·°¡³¤(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¡¢¥Ê¥Ê¥Ê(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ð¥Ê¥Ê¼Ò°÷)¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¢ä¢¨»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£12:00¡Á13:00 ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×µ¼Ô²ñ¸«
ÅÐÃÅ¡§¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤« ÃÝºâµ±Ç·½õ ÌîÇÈËãÈÁ ÌîÂ¼¹¯ÂÀ / ËãÀ¸Í´Ì¤
³µÍ×¡§¥µ¥ìºÊ¤Ë¤è¤ëÄË²÷ÌµÈæ¤Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¡Ê7·î8Æü·îÍËÌë11»þ6Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¡£¥Æ¥ìÅìÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÌîÇÈËãÈÁ¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ËãÀ¸Í´Ì¤¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍâÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¥Æ¥ìÅì¸ø¼°LINE VOOM LIVE
ÈÖÁÈ¸ø¼°X(Twitter)@tx_premiere23
¢£14¡§00¡Á14¡§45 ¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡Ö¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¥ê¥ì¡¼Æüµ¡×¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
ÅÐÃÅ¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ Æ£°æÍ³°Í 郄¶¶Âç¸ç ¸Å´ú¾Ð²Â ¾¾ß·°¡³¤
³µÍ×¡§²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥é¥à¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¥ê¥ì¡¼Æüµ¡×¡£º£²ó¥Ê¥Ê¥Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Æ¥ìÅì¥¢¥ÊÆüµ¡×¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò½é³«ºÅ¡ª¥ê¥ì¡¼Æüµ¤Ç¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¡×ÇÉ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Æ£°æÍ³°Í¡¢¥Ê¥Ê¥Ê°¦¤Î¶¯¤µ¤Ï¼Ò°÷¥¤¥Á¤ò¹ë¸ì¤¹¤ë郄¶¶Âç¸ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´ú¾Ð²Â¡¢¾¾ß·°¡³¤¤â¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½é»²Àï¤Ç¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¢£14¡§50¡Á15¡§20 ¥Ê¥Ê¥Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ë¥á ¿Íµ¤À¼Í¥¡õ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç½¸¹ç¡ª¡ª
ÅÐÃÅ¡§ÎëÂå¼ÓµÝ¡Ê¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡Ë ÃæÀîÍü²Ö¡Ê¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¡Ë
¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ê¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¡Ë ¥Ï¥Á¡Ê¡ÖSHIBUYA♡HACHI¡×¡Ë ¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡Ê¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¡Ë
³µÍ×¡§¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤¬ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡ª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë½é²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡Ê7·î7ÆüÆüÍËÍ¼Êý5»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤«¤é¤Ï¥È¥¦¥«Ìò¤ÎÎëÂå¼ÓµÝ¤¬¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¤³¤ÎÆü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¡Ê7·î7ÆüÆüÍËÌë11»þ45Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤«¤é¤ÏÈþ¶õ¤«¤Ê¤¿Ìò¡¦ÃæÀîÍü²Ö¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â·²ÇÏ¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¡Ë¡¢¥Ï¥Á¡Ê¡ÖSHIBUYA♡HACHI¡×¡Ë¡¢¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡Ê¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ê¥Ê¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¢£16¡§15¡Á17¡§10 ¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£2024
³µÍ×¡§¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¢¥Ê¥Ê¥Ê¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë郄¶¶Âç¸ç¡¢¿·¿Í¤Î¾¾ß·°¡³¤¤ÎÎ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È°ì½ï¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤Ç¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¤¿¤¤¤½¤¦¡×¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤7¤Ä¤Î¤³¤È¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²ÚÃøÌ¾¿Í¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Âô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¢£17¡§20¡Á18¡§05 ¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡ÖÃæ¤Î¿Í¡×¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
ÅÐÃÅ¡§°ËÆ£Î´¹Ô¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÀ©ºî¶ÉÄ¹¡Ë
ÂÀÅÄÍ¦¡Ê¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ËÁÄÉã¹¾Î¤Æà¡Ê¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
³µÍ×¡§¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÃæ¤Î¿Í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶ÉÆâ¤Ç¤â¥³¥é¥à¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡£°ËÆ£P¤³¤È°ËÆ£Î´¹ÔÀ©ºî¶ÉÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢7·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ24¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¡Ê7·î12Æü¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ç´ë²è¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤â¤Ä¤È¤á¤ëÂÀÅÄÍ¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Æ±Æüµ¼Ô²ñ¸«¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁÄÉã¹¾Î¤Æà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤À©ºîÎ¢ÏÃ¤ä¥Æ¥ìÅìÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¢£19¡§15¡Á20¡§00 ¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×AKB48¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
ÅÐÃÅ¡§º´Æ£åºÀ± °ËÆ£É´²Ö ÂçÀ¹¿¿Êâ »³粼¶õ
³µÍ×¡§¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤« Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬ÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤è¤ê¡¢64th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½é¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤Îº´Æ£åºÀ±¡¢´üÂÔ¤Î19´ü¸¦µæÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÂçÀ¹¿¿Êâ¡¢±Ç²è¼ç±é·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»³粼¶õ¤Î4Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÂÐ·è´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¥Æ¥ìÅì¸ø¼°LINE VOOM LIVE
ÈÖÁÈ¸ø¼°X(Twitter) @hoshitele_drama
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×
¡ÚÆü»þ¡Û2024Ç¯7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§50¡Á20¡§00
¡ÚÇÛ¿®¡Û¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube¡Ê11¡§50¡Á20¡§00¡Ë¡ÄÁ´¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¸ÇÛ¿®
¥Æ¥ìÅì¸ø¼°LINE VOOM
¡¦12:00¡Á ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×µ¼Ô²ñ¸« À¸ÇÛ¿®
¡¦19:15¡Á ¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×AKB48¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö À¸ÇÛ¿®
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë
¡¦12:00¡Á ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×µ¼Ô²ñ¸« À¸ÇÛ¿®
@tx_premiere23
¡¦19:15¡Á ¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×AKB48¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö À¸ÇÛ¿®
@hoshitele_drama
¡ÚMC¡Û¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£ 郄¶¶Âç¸ç¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë ¾¾ß·°¡³¤¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë ¥Ê¥Ê¥Ê
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¥Æ¥ìÅì¤Î¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Û
MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î郄¶¶Âç¸ç¡¢¾¾ß·°¡³¤¡£¥Ê¥Ê¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤â½Å¤Ê¤ë¥Ê¥Ê¥Ê¤Î11²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ìÅì7·î¥¯¡¼¥ë¤Î¿·ÈÖÁÈ¤«¤é¤Ï¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤¬¸ø³«¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ë²Ú¶¦±é¼Ô¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÂÁá¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×¤ÏAKB48¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹AKB48¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¡ª¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¤«¤éÀ¼Í¥¡¦ÃæÀîÍü²Ö¤¬¡¢¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤«¤éÀ¼Í¥¡¦ÎëÂå¼ÓµÝ¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥Ê¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ê¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¿·ÈÖÁÈ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¡£¥É¥é¥Þ¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Þ¤Ç¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤ä¥Æ¥ìÅì¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈÀ©ºîÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íÀ¹Âô»³¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube¤Ê¤É¸ø¼°SNS¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢°ì½ï¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Áí¹çMC
¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¢郄¶¶Âç¸ç(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¡¢¾¾ß·°¡³¤(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¡¢¥Ê¥Ê¥Ê(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ð¥Ê¥Ê¼Ò°÷)¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¢ä¢¨»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£12:00¡Á13:00 ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×µ¼Ô²ñ¸«
ÅÐÃÅ¡§¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤« ÃÝºâµ±Ç·½õ ÌîÇÈËãÈÁ ÌîÂ¼¹¯ÂÀ / ËãÀ¸Í´Ì¤
³µÍ×¡§¥µ¥ìºÊ¤Ë¤è¤ëÄË²÷ÌµÈæ¤Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¡Ê7·î8Æü·îÍËÌë11»þ6Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¡£¥Æ¥ìÅìÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÌîÇÈËãÈÁ¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ËãÀ¸Í´Ì¤¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍâÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¥Æ¥ìÅì¸ø¼°LINE VOOM LIVE
ÈÖÁÈ¸ø¼°X(Twitter)@tx_premiere23
¢£14¡§00¡Á14¡§45 ¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡Ö¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¥ê¥ì¡¼Æüµ¡×¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
ÅÐÃÅ¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ Æ£°æÍ³°Í 郄¶¶Âç¸ç ¸Å´ú¾Ð²Â ¾¾ß·°¡³¤
³µÍ×¡§²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥é¥à¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¥ê¥ì¡¼Æüµ¡×¡£º£²ó¥Ê¥Ê¥Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Æ¥ìÅì¥¢¥ÊÆüµ¡×¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò½é³«ºÅ¡ª¥ê¥ì¡¼Æüµ¤Ç¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¡×ÇÉ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Æ£°æÍ³°Í¡¢¥Ê¥Ê¥Ê°¦¤Î¶¯¤µ¤Ï¼Ò°÷¥¤¥Á¤ò¹ë¸ì¤¹¤ë郄¶¶Âç¸ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´ú¾Ð²Â¡¢¾¾ß·°¡³¤¤â¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½é»²Àï¤Ç¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¢£14¡§50¡Á15¡§20 ¥Ê¥Ê¥Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ë¥á ¿Íµ¤À¼Í¥¡õ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç½¸¹ç¡ª¡ª
ÅÐÃÅ¡§ÎëÂå¼ÓµÝ¡Ê¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡Ë ÃæÀîÍü²Ö¡Ê¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¡Ë
¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ê¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¡Ë ¥Ï¥Á¡Ê¡ÖSHIBUYA♡HACHI¡×¡Ë ¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡Ê¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¡Ë
³µÍ×¡§¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤¬ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡ª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë½é²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡Ê7·î7ÆüÆüÍËÍ¼Êý5»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤«¤é¤Ï¥È¥¦¥«Ìò¤ÎÎëÂå¼ÓµÝ¤¬¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¤³¤ÎÆü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¡Ê7·î7ÆüÆüÍËÌë11»þ45Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤«¤é¤ÏÈþ¶õ¤«¤Ê¤¿Ìò¡¦ÃæÀîÍü²Ö¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â·²ÇÏ¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê¡ÖºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡×¡Ë¡¢¥Ï¥Á¡Ê¡ÖSHIBUYA♡HACHI¡×¡Ë¡¢¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡Ê¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ê¥Ê¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¢£16¡§15¡Á17¡§10 ¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£2024
³µÍ×¡§¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¢¥Ê¥Ê¥Ê¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë郄¶¶Âç¸ç¡¢¿·¿Í¤Î¾¾ß·°¡³¤¤ÎÎ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È°ì½ï¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤Ç¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¤¿¤¤¤½¤¦¡×¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤7¤Ä¤Î¤³¤È¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²ÚÃøÌ¾¿Í¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Âô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¢£17¡§20¡Á18¡§05 ¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡ÖÃæ¤Î¿Í¡×¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
ÅÐÃÅ¡§°ËÆ£Î´¹Ô¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÀ©ºî¶ÉÄ¹¡Ë
ÂÀÅÄÍ¦¡Ê¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ËÁÄÉã¹¾Î¤Æà¡Ê¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
³µÍ×¡§¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÃæ¤Î¿Í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶ÉÆâ¤Ç¤â¥³¥é¥à¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡£°ËÆ£P¤³¤È°ËÆ£Î´¹ÔÀ©ºî¶ÉÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢7·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ24¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¡Ê7·î12Æü¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ç´ë²è¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤â¤Ä¤È¤á¤ëÂÀÅÄÍ¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Æ±Æüµ¼Ô²ñ¸«¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁÄÉã¹¾Î¤Æà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤À©ºîÎ¢ÏÃ¤ä¥Æ¥ìÅìÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¢£19¡§15¡Á20¡§00 ¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×AKB48¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
ÅÐÃÅ¡§º´Æ£åºÀ± °ËÆ£É´²Ö ÂçÀ¹¿¿Êâ »³粼¶õ
³µÍ×¡§¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤« Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬ÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤è¤ê¡¢64th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½é¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤Îº´Æ£åºÀ±¡¢´üÂÔ¤Î19´ü¸¦µæÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÂçÀ¹¿¿Êâ¡¢±Ç²è¼ç±é·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»³粼¶õ¤Î4Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÂÐ·è´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÇÛ¿®¡§¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube
¥Æ¥ìÅì¸ø¼°LINE VOOM LIVE
ÈÖÁÈ¸ø¼°X(Twitter) @hoshitele_drama
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×
¡ÚÆü»þ¡Û2024Ç¯7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§50¡Á20¡§00
¡ÚÇÛ¿®¡Û¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube¡Ê11¡§50¡Á20¡§00¡Ë¡ÄÁ´¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¸ÇÛ¿®
¥Æ¥ìÅì¸ø¼°LINE VOOM
¡¦12:00¡Á ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×µ¼Ô²ñ¸« À¸ÇÛ¿®
¡¦19:15¡Á ¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×AKB48¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö À¸ÇÛ¿®
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë
¡¦12:00¡Á ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×µ¼Ô²ñ¸« À¸ÇÛ¿®
@tx_premiere23
¡¦19:15¡Á ¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×AKB48¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö À¸ÇÛ¿®
@hoshitele_drama
¡ÚMC¡Û¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£ 郄¶¶Âç¸ç¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë ¾¾ß·°¡³¤¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë ¥Ê¥Ê¥Ê
¡Ú¸ø¼°HP¡Û