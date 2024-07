◆Blu-ray&DVD「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」ジャケ写&グッズ公開

【モデルプレス=2024/07/05】Travis Japanが、8月14日にリリースする今年1月〜5月に開催した全国アリーナツアーのBlu-ray&DVD「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」のジャケット写真と特典グッズが公開された。同ツアーでは全国8ヶ所29公演で約31万人を動員し、ツアー最終日には9月からスタートする初のワールドツアーを発表。この映像作品は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、それぞれBlu-rayとDVDが選択でき、ライブ本編(137分収録)他、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。

◆「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」商品情報

3形態のジャケット写真と、完全生産限定盤のみに封入されるアクリルキーホルダーの絵柄が解禁となった。(modelpress編集部)・完全生産限定盤【BD】【DVD】・ Disc1:本編(137分)Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity・Disc2:特典映像(144分)Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-「Love Tag」ダンスショット「LEVEL UP」ダンスショット<グッズ>フォトブック(60P) + アクリルキーホルダー・初回盤【BD】【DVD】・ Disc1:本編(137分)Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity・Disc2:特典映像 (151分)Road to Authenticity -ツアードキュメント-「Swing My Way」ソロアングル「Till The Dawn」ソロアングル<グッズ> フォトブック(60P)・通常盤・初回プレス生産分 ※スペシャルスリーブ付き【BD】【DVD】・通常生産分【BD】【DVD】・ Disc1:本編(137分)Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity・Disc2:特典映像 (37分)初日公演ダイジェスト @横浜アリーナ 2024.01.04・本編収録曲(全形態共通)1. DRIVIN' ME CRAZY2. My Dreamy Hollywood3. JUST DANCE!4. Unique Tigers5. Okie Dokie!6. Swing My Way7. 夢のHollywood8. Seasons of Gold9. So Sunday10. Still on a journey11. Keep On Smiling12. Charging!13. Talk it! Make it!14. Bro :) 《松田 / 松倉》15. Day Off 《宮近 / 川島》16. Paranoia 《中村 / 七五三掛 / 吉澤》17. Turn Up The Vibe18. Happy Groovy (Jazz ver.)19. Till The Dawn20. Candy Kiss21. PARTY UP LIKE CRAZY22. Moving Pieces23. The Show24. 99 PERCENT25. Lock Lock26. Love Tag27. LEVEL UP28. King of the Jungle29. BIG BANG BOY30. Together N・先着購入特典完全生産限定盤:クリアファイル(B5)初回盤:クリアポスター(B4)通常盤:トレーディングカード7種セット【Not Sponsored 記事】