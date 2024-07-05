「ツタロックDIG LIVE Vol.15」タイムテーブル発表、トリはオレンジスパイニクラブ
2024年8月7日（水）、Spotify O-EASTにて開催される「ツタロックDIG LIVE Vol.15」のタイムテーブルが発表された。
関連記事：「ツタロックDIG LIVE Vol.13」、注目の若手バンド13組が繰り広げた熱狂のライブ
本イベントには、Atomic Skipper、オレンジスパイニクラブ、カネヨリマサル、cherie、ジ・エンプティ、シンガーズハイ、チョーキューメイ、プッシュプルポット、Blue Mash、Laughing Hick、レトロマイガール!!が出演する。
7月6日10：00よりチケット一般発売が開始される。
＜ライブ情報＞
ツタロックDIG LIVE Vol.15
2024年8月7日（水）Spotify O-EAST
料金：4900円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）
開場/開演/終演：12:30/13:30/20:40 ※変更可能性あり
出演：Atomic Skipper/オレンジスパイニクラブ/カネヨリマサル/cherie/ジ・エンプティ/シンガーズハイ/チョーキューメイ/プッシュプルポット/Blue Mash/Laughing Hick/レトロマイガール!!
主催・企画：CCCミュージックラボ（株）
制作：株式会社シブヤテレビジョン
協力：Rolling Stone Japan
問い合わせ：03-5458-4681 (Spotify O-EAST)
チケット一般発売【7月6日10時〜】
●イープラス
専用URL：https://eplus.jp/tsutarock/
●ローソンチケット
専用URL：https://l-tike.com/order/?gLcode=71724
Lコード：71724
●チケットぴあ
専用URL：https://w.pia.jp/t/tsutarockdig15/
Pコード：275624
公式HP：https://cccmusiclab.com/tsutarockdig15
X：https://twitter.com/tsutarocklive @tsutarocklive
Instagram：https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/
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本イベントには、Atomic Skipper、オレンジスパイニクラブ、カネヨリマサル、cherie、ジ・エンプティ、シンガーズハイ、チョーキューメイ、プッシュプルポット、Blue Mash、Laughing Hick、レトロマイガール!!が出演する。
＜ライブ情報＞
ツタロックDIG LIVE Vol.15
2024年8月7日（水）Spotify O-EAST
料金：4900円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）
開場/開演/終演：12:30/13:30/20:40 ※変更可能性あり
出演：Atomic Skipper/オレンジスパイニクラブ/カネヨリマサル/cherie/ジ・エンプティ/シンガーズハイ/チョーキューメイ/プッシュプルポット/Blue Mash/Laughing Hick/レトロマイガール!!
主催・企画：CCCミュージックラボ（株）
制作：株式会社シブヤテレビジョン
協力：Rolling Stone Japan
問い合わせ：03-5458-4681 (Spotify O-EAST)
チケット一般発売【7月6日10時〜】
●イープラス
専用URL：https://eplus.jp/tsutarock/
●ローソンチケット
専用URL：https://l-tike.com/order/?gLcode=71724
Lコード：71724
●チケットぴあ
専用URL：https://w.pia.jp/t/tsutarockdig15/
Pコード：275624
公式HP：https://cccmusiclab.com/tsutarockdig15
X：https://twitter.com/tsutarocklive @tsutarocklive
Instagram：https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/