ライアン・レイノルズ、大好きなStray Kidsメンバーと対面！“成功したオタク”に（動画あり）

カナダの俳優ライアン・レイノルズが、Stray Kidsと出会った。7月5日、Stray Kidsの公式アカウントには「Stray Kidsの親友ライアン&ヒューを紹介します。私たちが準備しておいた多くのことを早くお見せしたいです(Introducing Stray Kids' besties Ryan & Hugh. We're so excited to show you all the awesome things we have in store! Stay tuned)」という文章が掲載された。

これと共に公開された写真には、ライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンがStray Kidsのバンチャン、フィリックスと明るい笑顔を見せている姿が収められている。ライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンは、7月24日に韓国で公開される映画「デッドプール&ウルヴァリン」(監督:ショーン・レヴィ)の宣伝のため3日に訪韓した。ライアン・レイノルズは、Stray Kidsのファンになって4年だという。2021年5月、Stray Kidsが出演したMnetサバイバル番組「KINGDOM : LEGENDARY WAR」の放送当時、初めてファンであることを明かした後、公の場で何度もStray Kidsへの愛を表した。彼とStray Kidsが直接会ったのは、今回が初めてだ。リーダーのバンチャンは2021年、ライアン・レイノルズの主演映画「フリー・ガイ」が公開された時、オンラインインタビューを行った。当時、ライアン・レイノルズは「バンチャンと話が出来るチャンスができて本当に光栄だ。バンチャンとStray Kidsのファンだ。ニューアルバムの『NOEASY』のトレーラーも、何度見たか分からない。音楽にアクションジャンルを組み合わせることが本当に奇抜だ。素敵なアイデアであり、いつか必ずやってみたい」とし、「Stray Kidsの(仕事に対する)姿勢が本当に良い。仕事を楽しんでいるのが分かるし、真面目さと独創性のどちらも感じられる。ミュージックビデオも見て、曲も聴いてみたけれど、本当に上手だ」と評価した。彼は、あっという間に過ぎてしまったインタビューの時間を惜しみ、「5時間はしなければならない。バンチャンとStray Kidsに気になることが100万個はある。バンチャンとインタビューできて本当に良かった」と話した。Stray Kidsは7月19日午後1時(米東部時間基準0時)に新しいミニアルバム「ATE」を発売する。彼らは4本のアルバムが連続で米ビルボードメインアルバムチャートの「ビルボード200」で1位になったグローバルトップアーティストで、K-POP第4世代ボーイズグループとして初めてビルボードメインシングルチャート「HOT100」入りに成功した。