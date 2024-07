ENHYPEN、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』のアルバムプレビュー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■映像は、ENHYPENが開催するハウスパーティーというコンセプトで制作!

ENHYPENが、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』のアルバムプレビューを公開した。

今回の映像は、ENHYPENが開催するハウスパーティーというコンセプトで制作。メンバーが曲に合わせてDJをしたり、歌を一緒に歌ってリズムに乗る姿などが収められている。

映像で最も大きな印象を残すトラックはタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」だ。 曲はリズミカルなサウンドと耳に刺さるシンセメロディラインが印象的なポップソングで、特別な君が許してくれるなら何でもしてあげたい少年の心をロマンチックかつファンタジックに表現した。

ENHYPENは『ROMANCE : UNTOLD』に盛り込まれた、僕をより良い人にしてくれる「君」に忠誠を捧げる少年のストーリーを多様なジャンルの曲で表現した。

甘美な雰囲気のオルタナティブR&Bジャンル「Moonstruck」、ミディアムテンポとリズミカルなメロディが調和したソフトシンセポップ曲「Your Eyes Only」、オールドスクールスタイルのR&BトラックとENHYPENならではの若い感性が着せられた「Hundre Broken Hearts」がアルバムの前半に並ぶ。

続くファンク / ダンスポップの「Brought The Heat Back」は、休む間もなく変化するトラックと華麗なメロディの展開が際立つ一曲。「Paranormal」ではロック / ドラムンベースに簡単に真似して歌えるメロディが調和し青春のエネルギーが伝えられ、「Royalty」はENHYPENのセクシーさと洗練された雰囲気に出会うことができる。

また、「Highway 1009」ではメンバーのボーカルが目立つシンプルな編曲と叙情的なメロディをミディアムポップで表現した。

2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』は、韓国で7月12日、日本で7月16日に発売。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.07.16 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD』

※韓国発売日:7月12日

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/