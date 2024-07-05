Travis JapanライブBlu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』のジャケット写真公開
■完全生産限定盤のみに封入されるアクリルキーホルダーの絵柄も公開！
Travis Japanが、8月14日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』のジャケット写真を公開した。
本作は、Travis Japanが昨年12月にリリースした1stアルバム『Road to A』を携えて、1月4日から開催したアリーナツアーを映像作品化したもの。
同ツアーは全国8ヵ所29公演で約31万人を動員し、ツアー最終日には9月からスタートする初のワールドツアーを発表した。
映像作品は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、それぞれBlu-rayとDVDが選択でき、ライブ本編（137分収録）他、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。
また、完全生産限定盤のみに封入されるアクリルキーホルダーの絵柄も公開された。
リリース情報
2024.08.14 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/