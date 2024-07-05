ASIAN KUNG-FU GENERATION、3年ぶりの『TFT』で代表曲「遥か彼方」を一発撮りパフォーマンス
■「遥か彼方」は、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』OPテーマとして国内外で人気を博した大ヒット曲
2023年にメジャーデビュー20周年を迎えたASIAN KUNG-FU GENERATIONが、3年ぶりに『THE FIRST TAKE』に登場し、代表曲「遥か彼方」を披露（7月5日22時よりプレミア公開）。
「遥か彼方」は、2003年にリリースされ、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』のオープニングテーマとして国内外で人気を博した大ヒット曲。5月にメキシコとサンティアゴで開催されたワンマンライブでも、会場が一体となって大合唱する盛り上がりとなったという。
なお、7月31日リリースのアジカンの新作『Single Collection』には、再録された「遥か彼方 (2024 ver.)」が収録される。
そんな本楽曲を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルな一発撮りでパフォーマンス。
リリース情報
2024.07.31 ON SALE
ALBUM『Single Collection』
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
ASIAN KUNG-FU GENERATION OFFICIAL SITE
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