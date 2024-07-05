ASIAN KUNG-FU GENERATION、3年ぶりの『TFT』で代表曲「遥か彼方」を一発撮りパフォーマンス

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■「遥か彼方」は、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』OPテーマとして国内外で人気を博した大ヒット曲

2023年にメジャーデビュー20周年を迎えたASIAN KUNG-FU GENERATIONが、3年ぶりに『THE FIRST TAKE』に登場し、代表曲「遥か彼方」を披露（7月5日22時よりプレミア公開）。

「遥か彼方」は、2003年にリリースされ、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』のオープニングテーマとして国内外で人気を博した大ヒット曲。5月にメキシコとサンティアゴで開催されたワンマンライブでも、会場が一体となって大合唱する盛り上がりとなったという。

なお、7月31日リリースのアジカンの新作『Single Collection』には、再録された「遥か彼方 (2024 ver.)」が収録される。

そんな本楽曲を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルな一発撮りでパフォーマンス。

リリース情報

2024.07.31 ON SALE
ALBUM『Single Collection』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

ASIAN KUNG-FU GENERATION OFFICIAL SITE
https://www.asiankung-fu.com/