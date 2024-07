ロックバンド[Alexandros]が5日、川上洋平(Vo/Gt)と白井眞輝(Gt)の出身地、神奈川県相模原市の相模原ギオンフィールドで10月26・27日に開催するフェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』の全出演者を発表した。[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント、通称“ディスフェス”。今年は川上と白井の地元・相模原で、キャリア最大規模の野外フェスを開催する。

この日発表されたのは、10月26日出演のVansire(US)、27日出演のMAN WITH A MISSION、WANIMA、04 Limited Sazabysの4組。これで2日間の出演者がすべて出そろった。きょう5日からオフィシャル抽選受付が開始となる。■[Alexandros]野外主催フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』出演者▼10月26日(土)[Alexandros]GLAYgo!go!vanillasマキシマム ザ ホルモンPEOPLE 1Saucy DogVansire(US) ★▼10月27日(日)[Alexandros]MAN WITH A MISSION ★KroisumikaWANIMA ★WurtS04 Limited Sazabys ★★=新規発表