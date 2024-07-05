[Alexandros]主催“ディスフェス”全出演者発表
ロックバンド[Alexandros]が5日、川上洋平（Vo／Gt）と白井眞輝（Gt）の出身地、神奈川県相模原市の相模原ギオンフィールドで10月26・27日に開催するフェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』の全出演者を発表した。
キャリア最大規模の野外フェスを開催する[Alexandros]
[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント、通称“ディスフェス”。今年は川上と白井の地元・相模原で、キャリア最大規模の野外フェスを開催する。
この日発表されたのは、10月26日出演のVansire（US）、27日出演のMAN WITH A MISSION、WANIMA、04 Limited Sazabysの４組。これで2日間の出演者がすべて出そろった。きょう5日からオフィシャル抽選受付が開始となる。
■[Alexandros]野外主催フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』出演者
▼10月26日（土)
[Alexandros]
GLAY
go!go!vanillas
マキシマム ザ ホルモン
PEOPLE 1
Saucy Dog
Vansire（US） ★
▼10月27日（日）
[Alexandros]
MAN WITH A MISSION ★
Kroi
sumika
WANIMA ★
WurtS
04 Limited Sazabys ★
★＝新規発表
キャリア最大規模の野外フェスを開催する[Alexandros]
[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント、通称“ディスフェス”。今年は川上と白井の地元・相模原で、キャリア最大規模の野外フェスを開催する。
■[Alexandros]野外主催フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』出演者
▼10月26日（土)
[Alexandros]
GLAY
go!go!vanillas
マキシマム ザ ホルモン
PEOPLE 1
Saucy Dog
Vansire（US） ★
▼10月27日（日）
[Alexandros]
MAN WITH A MISSION ★
Kroi
sumika
WANIMA ★
WurtS
04 Limited Sazabys ★
★＝新規発表