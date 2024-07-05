¡Öµå¼«ÂÎ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºÇÂ®149¥¥íº¸ÏÓ¡¦Â¼¾å½Ø¤¬À©µåÎÏ¸þ¾å¤Ø¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¡¡ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¸÷ÌÀ¸«¤¨¤¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºÇÂ®149¥¥íº¸ÏÓ¡¢°éÀ®5Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¼¾å½ØÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬³Ì¤òÇË¤í¤¦¤È»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÏÀ©µå¤òÍð¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½Õ¤«¤é¤½¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£5Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ë25»î¹çÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢50»Í»àµå¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ÕÀè¤Ë»Íµå¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¡£5·î¤´¤í¤«¤éÇº¤ß¶ì¤·¤ó¤À¡£¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¾¸À½¸¤Ê¤É¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤ê¡¢²¿¤È¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ã¼ê°éÀ®Áª¼ê5¿ÍÁê¼ê¤Ë7³ä¤ÎÎÏ¤Ç60µå¤òÅê¤²¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¡£¤½¤¦¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ©µå¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡£
¡¡Àî±Û±ÑÎ´À¹4·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÎÏ¤ß²á¤®¤ë¤È¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¡ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¡ÊÎÏ¤Î¡ËÇÛÊ¬¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµå¤¬¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£µå¼«ÂÎ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¼«¿È¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ÎÂ®¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Êº£µ¨¤Ï¡Ë±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Åê¤²¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¤»¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»î¹ç¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡Öº¸±¦¤ÎÂÇ¼Ô¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Êá¼ê¤À¤±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÅê¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ï¤º¤«¤ÊÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë