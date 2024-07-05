°ìÇ¯Ãæ³Ú¤·¤á¤ë¡ªµþÅÔ¤ÎÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¯¤Ù¤Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È6Áª¡ÚSAORI¤ÎÀä·Ê¤ª¤¹¤½¤ï¤± VOL.2¡Û
Èþ½ÑÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª ·úÊª¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡ÖµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡×
¡ÖµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡×¤Ï¡¢¸øÎ©Èþ½Ñ´Û¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¸½Â¸¤¹¤ëºÇ¤â¸Å¤¤Èþ½Ñ´Û·úÃÛ¤Ç¤¹¡£
ÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾ÀþÅì»³±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯½Õ¤Ë¡¢ÁÏ·úÅö»þ¤Î·úÃÛ¤òºÇÂç¸ÂÊÝÂ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÈþ½Ñ´Û¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ8Ç¯¡Ê1933¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Îò»ËÅª¤Ê·úÃÛÊª¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ½ÑÉÊ¤Ï¡¢¸½ÂåºîÉÊ¤«¤é¸ÅÅµ¥¢¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ½Ñ´Û¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ½Ñ´Û¤Î·úÊª¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¡¢´ÛÆâ¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤Ç¤¹¡£¹¤¯Çò¤¤¶õ´Ö¤Ë¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Î³¬ÃÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê³¬ÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢1ËçÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤Â¦¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿ï½ê¤ËÄë´§ÍÍ¼°¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ½é´ü¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
±«¤ÎÆü¤ä½ë¤¤Æü¤ä´¨¤¤Æü¤Ê¤É¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢µþÅÔ´Ñ¸÷¤Î1¤Ä¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íò»³»¶ºö¤ÎµÙ·Æ¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¡ª¡ÖeX cafe µþÅÔÍò»³ËÜÅ¹¡×
¡ÖeX cafe µþÅÔÍò»³ËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÅ¡Âð¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿½ãÏÂÉ÷·úÃÛ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¤äÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
µþÊ¡ÀþÍò»³±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâ1Ê¬¡¢£Ê£ÒÀþ¡¡º·²åÍò»³±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÌó400Ö¤â¤ÎÆüËÜÄí±à¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªºÂÉß¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤ËÄí±à¤òË¾¤àÀÊ¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤é¤·¤µ¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÉ÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤ä¤«¤É¹¡¢¤ªÃÄ»Ò¤Ê¤É¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤ÄµþÅÔ¤âËþµÊ¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖeX cafe µþÅÔÍò»³ËÜÅ¹¡×¤Ç¤¼¤Ò¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Û¤¯¤Û¤¯¡¢¤ªÃÄ»Ò¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤Ä¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤ªÃÄ»Ò¤ò¼·ÎØ¤ÇßÕ¤ê¡¢¾®Æ¦¤ä¤ß¤¿¤é¤·¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃÄ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤ªËõÃã¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£
¼«Ê¬¤Ç¤ªÃÄ»Ò¤ò¾Æ¤¯ÂÎ¸³¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡ª¡ª
Íò»³¤Î»¶ºö¤Ç¾¯¤·Â¤òµÙ¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÔÂç¤ÊÉ÷·Ê¤Ë´¶Æ°¡ª ÎÐ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡ÖÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡×¤ò»¶ºö
Íò»³¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
±ï·ë¤Ó¤ÇÍÌ¾¤ÊÌîµÜ¿À¼Ò¤«¤é¡¢Èþ¤·¤¤Äí±à¤äÎ¶¤ÎÅ·°æ²è¤¬¤¢¤ëÅ·Î¶»û¤ÎËÌÌç¤òÄÌ¤ê¡¢¾®ÁÒ»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÂç²ÏÆâ»³ÁñÄí±à¤ØÈ´¤±¤ëÌó400m¤ÎÆ»¤Ç¤¹¡£
ÇØ¤Î¹â¤¤ÃÝÎÓ¤¬Æ»¤ÎÎ¾ÏÆ¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ïµ®Â²¤ÎÊÌÁñÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤ÏÌÚÏ³¤ìÆü¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤Þ¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤Ê¤¤Æü¤ÏÃë¤Ç¤âÇö°Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÎÐ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¶õµ¤¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÀ¡¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÆ»¤Î¤ê¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÅÏ·î¶¶¤Ê¤É¡¢Íò»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ß¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËµþÅÔ¶þ»Ø¤ÎÌ¾½ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤ÏÁáÄ«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÁáÄ«¤Ï¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃÝÎÓ¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡×¤Ï¾¯¤·Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÊâ¤¯¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤Ç¹Ô¤¯¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤é¤ª»¶Êâ¤¹¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢µþÅÔÎ¹¤ÎÄ«¤Ï¾¯¤·Ááµ¯¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¡¢¾ï¼ä¸÷»û¡¢ÆóÂº±¡¡¢¤¢¤À¤·¤ÎÇ°Ê©»û¡¢Ä»µïËÜ¤Ê¤É¤Î¤¢¤ë±üº·²å¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µþÅÔ¤ÎÉ÷¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃÝÎÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊµþÄ®²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ µþÅÔ¥«¥Õ¥§¡×
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ µþÅÔ¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢ÃÛ100Ç¯Ä¶¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊµþÄ®²°¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤Ç¤¹¡£µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ½³¾å±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¡¢ÆîÁµ»û¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Û¤É¤ÇÅþÃå¡£
Å¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤¬¤¢¤ê¡¢¹â¤¤¿á¤È´¤±¤ÎÅ·°æ¡ª
³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊµþÄ®²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÅÁÅýÅª¤Ê¼ñ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ë¿ô¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×657±ß¤Ê¤É¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡×891±ß¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢¤Ä¤¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤Î´Ö¤ÎµÙ·Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ·µ¤¤Î¤è¤¤Æü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³°¤ÎÀÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µþÅÔ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
130Ç¯Ä¶¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òÈ¯¸«
¤³¤Á¤é¤ÏµþÅÔ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×¡£
ÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë¤ËÅì»³¤Î¹âÂæ¤ËÍ·±à¡ÖµÈ¿å±à¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¸åµÒ¼¼¡¢¿©Æ²¤òÁýÀß¤·¡¢ÌÀ¼£33Ç¯¡Ê1900¡Ë¤«¤é¡ÖÅÔ¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯4·î¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡ÖThe Queen of Elegance¡×¡Èµ¤ÉÊ¤¢¤ë½÷²¦¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¡×¤ò²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤È¥Ï¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢±£¤ì¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³¬ÃÊ¤Ï¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×¤Î±ã²ñ¾ì¥í¥Ó¡¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤Ç¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢·úÃÛ²È¡¦Â¼ÌîÆ£¸ã¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¶ÊÀþ¤¬Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤â¤³¤ó¤Ê1Ëç¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
´Ñ¸÷¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Î¤è¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç²¹Àô¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢µþÅÔÎ¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÉÇñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤À¤±³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥á¥¤¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë±Ñ¹ñ¼°¤Î3ÃÊ¥×¥ì¡¼¥È¤ËÊÂ¤Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¡¢JING TEA¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢Ãæ¹ñÃã¡¢ÆüËÜÃã¤Ê¤É¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÇÍ¥²í¤Ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë·úÃÛÈþ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ ¥Æ¥£¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥á¥¤¥Õ¥§¥¢¡×
¡Ê¤¦¤§¤¹¤Æ¤£¤ó¤ß¤ä¤³¤Û¤Æ¤ë¤¤ç¤¦¤È ¤Æ¤£¡¼¤é¤¦¤ó¤¸ ¤á¤¤¤Õ¤§¤¢¡Ë
½»½ê¡§µþÅÔ»ÔÅì»³¶è°ÀÅÄ¸ý²ÚÄºÄ®1¡Ê»°¾ò¤±¤¢¤²¡Ë 2F¡¡
TEL¡§075-771-7158¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó·¸ 10¡Á19»þ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÀÐ±±ÈÔ¤¤½¤Ð¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö»°Ì£¹¿°Ã µþÅÔ ËÜÅ¹¡×¤ÇµþÅÔ¤ÎÉ÷¾ð¤òÂçËþµÊ
¡Ö»°Ì£¹¿°Ã µþÅÔ ËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢Ê¸µ×¸µÇ¯¡Ê1861¡ËÁÏ¶È¡£µþÅÔ¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃÛ100Ç¯°Ê¾å¤ÎµþÄ®²°¤Ç¤½¤Ð¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë°ìÉÊÎÁÍý¤ä¤ª¼ò¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Î²£¤Ë¤Ï¤¤ì¤¤¤ÊÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢É÷¾ð¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ÊÊÌÅÓ¥Æ¥é¥¹¥Á¥ã¡¼¥¸¤¢¤ê¡Ë¡£Ï·ÊÞ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤¯µþÅÔ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶¾Çþ¸æÁ·¡×¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤ÏÍ½ÌóÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¯¡¢°ìÉÊ°ìÉÊÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¸ÂÄê¤Î¡Ö¤¹¤À¤Á¶¾Çþ¡×¤Ï¡¢½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ËË¬¤ì¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¾µþÄÒ¤±¡Ê¶ä¤À¤é°ìÀÚ¤ì¡Ë¡×1005±ß¡¢¡Ö¤Á¤ê¤á¤ó»³Ü¥¡Ê60g¡Ë¡×1080±ß¤Ê¤É¤Î¡Öµþ¤Î¤ª¤¾¤è¡×¤âÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ß¤ä¤²¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
▶▶¡ÖµþÅÔÉÜ ¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Photo¡õText¡§SAORI
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£