米津玄師、35万人動員の全国ツアー開催決定。ファイナルは東京ドーム2Days
米津玄師が2025年1月より全国ツアー＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞を開催することが決定した。
本ツアーは自身初となるドーム公演を含む全国8都市16公演、35万人動員規模のツアーとなっており、ファイナルは東京ドームにて2日間開催される。また、本ツアーの最速先行受付に必要となるシリアルナンバーが、8月21日にリリースされる6thアルバム『LOST CORNER』全形態に初回特典として封入される。封入されるシリアルナンバーは、チケット1次受付と、2次受付、2回に渡って使用可能となっている。
＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞
1/09(木)宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
1/10(金)宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
1/17(金)新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
1/18(土)新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
1/22(水)神奈川・横浜アリーナ
1/23(木)神奈川・横浜アリーナ
1/28(火)愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
1/29(水)愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
1/30(木)愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
2/08(土)福岡・みずほPayPayドーム福岡
2/09(日)福岡・みずほPayPayドーム福岡
2/15(土)大阪・京セラドーム大阪
2/16(日)大阪・京セラドーム大阪
2/21(金)北海道・札幌ドーム
2/26(水)東京・東京ドーム
2/27(木)東京・東京ドーム
チケット料金
[ アリーナ公演 ]
指定席：￥9,000 税込
ファミリー席(大人)：￥9,000 税込
ファミリー席(お子様)：￥6,800 税込
[ ドーム公演 ]
指定席S(アリーナ)：￥13,500 税込
指定席A(スタンド)：￥12,000 税込
ファミリー席(大人)：￥12,000 税込
ファミリー席(お子様)：￥8,800 税込
CD封入先行（抽選）
1次受付 2024/ 8/20(火) 12:00 〜 8/25(日) 23:59
2次受付 2024/ 9/12(木) 18:00 〜 9/23(月祝) 23:59
6thアルバム『LOST CORNER』
発売日 2024年8月21日（水）
■収録曲
01. RED OUT
02. KICK BACK (TVアニメ「チェンソーマン」オープニング・テーマ)
03. マルゲリータ ＋ アイナ・ジ・エンド
04. POP SONG (PlayStation® CMソング)
05. 死神
06. 毎日(日本コカ･コーラ「ジョージア」CMソング)
07.LADY(日本コカ･コーラ「ジョージア」CMソング)
08. ゆめうつつ（日本テレビ系「news zero」テーマ曲）
09. さよーならまたいつか！(NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌)
10. とまれみよ
11. LENS FLARE
12. 月を見ていた (「FINAL FANTASY XVI 」テーマソング)
13. M八七 (映画「シン・ウルトラマン」主題歌)
14. Pale Blue (TBS系 金曜ドラマ「リコカツ」主題歌)
15. がらくた （映画「ラストマイル」主題歌）
16. YELLOW GHOST
17. POST HUMAN
18. 地球儀 (スタジオジブリ「君たちはどう生きるか」主題歌)
19. LOST CORNER
20. おはよう
■Blu-ray／DVD（「映像盤」のみに収録）
「米津玄師 2023 TOUR / 空想」
2023/7/2 YOKOHAMA ARENA
01. カムパネルラ
02. 迷える羊
03. 感電
04. 街
05. Décolleté
06. 優しい人
07. Lemon
08. M八七
09. LOSER
10. Nighthawks
11. ひまわり
12. ゴーゴー幽霊船
13. KICK BACK
14. 月を見ていた
15. 打上花火
16. 灰色と青
17. かいじゅうのマーチ
18. 馬と鹿
EN1. 地球儀
EN2. POP SONG
EN3. Flamingo
EN4. 春雷
EN5. LADY
■CD商品形態
がらくた盤（初回限定）CD+がらくた＋オブジェケース
￥7,370（税込）/ SECL-3110〜3111
映像盤（初回限定）CD+Blu-ray＋ブリキケース
￥8,910（税込）/ SECL-3112〜3114
映像盤（初回限定）CD+DVD ＋ブリキケース
￥8,910（税込）/ SECL-3115〜3117
通常盤（初回限定）CD
￥3,630（税込）/ SECL-3118
https://smej.lnk.to/LOSTCORNER_CD
■法人特典
特典：クリアファイル(A4)
対象店舗：TOWER RECORDS / TSUTAYA RECORDS / HMV / Amazon.co.jp / 楽天ブックス / 応援店(応援店舗詳細は後日発表)
■Amazon.co.jp 限定企画：オリジナル段ボール
関連リンク
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