長崎・ハウステンボスでは、夏季限定イベント“スペクタクルサマーフェスティバル”を、2024年7月5日(金)から9月8日(日)に開催!

この夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめます。

今回は期間中に魚壱で提供される長崎 夏涼膳を紹介します。

ハウステンボス/魚壱“スペクタクルサマーフェスティバル”長崎 夏涼膳

価格2,500円(税込)

数量限定

提供期間:2024年7月5日(金)〜9月8日(日)

提供店舗:海鮮料理「魚壱」 H-2 タワーシティ

2024年夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめるスペシャルイベント“スペクタクルサマーフェスティバル”を開催中!

期間中は、夏のヴァカンス体験にぴったりのグルメが満載☆

タワーシティにある海鮮料理「魚壱」では、

長崎 夏涼膳を提供。

あごだしと豆乳を合わせた冷製島原そうめんは

白髪ネギ、かいわれ、きゅうり、そぼろをトッピング。

島原そうめんの一番の特徴である、つるつるとしなやかな喉ごしとコシの強い麺。

あごだしがしっかりと効いた豆乳のスープとよく合います。

贅沢に仕上げた鷹島本鮪カツの丼。

長崎県松浦市、自然豊かな玄界灘で育った鷹島本鮪の赤身をカツにした贅沢な丼。

軽く熱を加えたことで、鮪の旨みがより引き出されています。

お好みでとろろをかけていただきます。

長崎の海鮮もしっかりと楽しみながら、さっぱりと食べやすい御膳です☆

ハウステンボス2024年夏のスペシャルイベント“スペクタクルサマーフェスティバル”は、9月8日まで開催中です。

幻想的なランタンナイトショーで異国気分を満喫!ハウステンボス「スペクタクルサマーフェスティバル」 幻想的なランタンナイトショーで異国気分を満喫!ハウステンボス「スペクタクルサマーフェスティバル」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】島原そうめんと鷹島本鮪カツ!ハウステンボス/魚壱“スペクタクルサマーフェスティバル”長崎 夏涼膳 appeared first on Dtimes.