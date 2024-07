MyGO!!!!!¡ß¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªÎ¾¥Ð¥ó¥É¤¬TOKYO DOME CITY HALL¤Ç¥é¥¤¥Ö³«ºÅ!

ブシロードミュージックは、東映アニメーションと共同で、2025年1月12日(日)・TOKYO DOME CITY HALLにて、メディアミックスプロジェクト「バンドリ!」に登場するバンド「MyGO!!!!!」と、TVアニメ「ガールズバンドクライ」に登場する劇中バンド「トゲナシトゲアリ」の対バンライブ“MyGO!!!!!×トゲナシトゲアリ「Avoid Note」”を開催すると発表した。

本日2024年7月5日(金)12時よりYouTube「バンドリちゃんねる☆」およびガールズバンドクライ公式YouTubeチャンネルにて生配信された「MyGO!!!!!×トゲナシトゲアリ 対バンライブ開催決定 記者会見」にてサプライズ発表した。

MyGO!!!!!×トゲナシトゲアリ「Avoid Note」 公演概要

公演名:MyGO!!!!!×トゲナシトゲアリ「Avoid Note」

日程:2025年1月12日(日) 開場 17:00/開演 18:00(予定)

会場:TOKYO DOME CITY HALL

出演:MyGO!!!!! トゲナシトゲアリ

チケット最速先行抽選申込

受付期間:2024年9月25日(水) 10:00 〜 11月10日(日) 23:59

※9月25日(水)発売の下記2商品に申込券が封入

・Poppin'Party×MyGO!!!!! 合同ライブ「Divide/Unite」Blu-ray【完全生産限定版】【通常版】

・TVアニメ「ガールズバンドクライ」Vol.4<豪華限定版>[Blu-ray +CD/DVD+CD]

※チケット価格や受付の詳細は後日公開

バンドリ!公式ホームページ:https://bang-dream.com/events/mygo-togetoge

MyGO!!!!!×トゲナシトゲアリ 対バンライブ開催決定 記者会見

MyGO!!!!!とは

「BanG Dream!(バンドリ!)」から生まれた、 "現実(リアル)"と"仮想(キャラクター)"が同期するバンド。2022年4月に活動を開始し、2023年6月よりTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」を放送。同作の再編集劇場版となる劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」が2024年初秋、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」が晩秋の上映を予定している。同年7月27日(土)・28日(日)には、武蔵野の森総合スポーツプラザでの単独ライブ2DAYSを開催予定。

バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.com/

バンドリ!公式 X:https://twitter.com/bang_dream_info

MyGO!!!!! 公式X:https://x.com/bang_dream_mygo

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official

MyGO!!!!! 公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@bang_dream_mygo

トゲナシトゲアリとは

オリジナルアニメ「ガールズバンドクライ」の劇中に登場するガールズバンド。

メンバー&メインキャスト声優を担当するのは2021年6月より主催・agehasprings、 協力・ユニバーサルミュージック、東映アニメーションで開催されたオーディション 「Girlʼs Rock Audition」で選出された5人。2023年2月に結成し、声優に初挑戦しながらリアルなバンド活動を展開。音楽のコンセプトは「5秒あれば勝てるバンド」。

2024年9月13日(金)には川崎・CLUB CITTA’で2nd ONE-MAN LIVE、

11月2日(土)にはTOKYO DOME CITY HALLで3rd ONE-MAN LIVE、

12月20日(金)には豊洲PITで4th ONE-MAN LIVEの開催を予定している。

ガールズバンドクライ公式サイト:https://girls-band-cry.com/

ガールズバンドクライ公式 X:https://x.com/girlsbandcry

ガールズバンドクライ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@girlsbandcry

ガールズバンドクライ公式instagram:https://www.instagram.com/toge0toge1/

ガールズバンドクライ公式TikTok:https://www.tiktok.com/@girlsbandcry

トゲナシトゲアリ - Official Web Site:https://ageha.agehasprings.com/archives/artist/togenashitogeari



