グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ミカ ~星の呼び声~」を2025年7月に発売する。価格は24,800円。7月5日より予約受付を開始する。

本商品はスマートフォン用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「ミカ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

翼を広げて舞い降りたような浮遊感のあるオリジナルポーズで立体化され、天真爛漫な可愛らしい表情や上品な手の仕草など細かく造形されている。

また、ふわりと広がったスカートは軽さが出るように造形され、内側のデザインには本体の明るさと対比して夜空をイメージした彩色で表現されている。

ボリュームのある髪の流れや、全体のバランス感を重視した翼やヘイローや台座にはミカをイメージしたステンドグラス風のデザインとなっている。

スケール:1/7

サイズ:全高約270mm

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.