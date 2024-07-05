¥ê¡¼¥°Àï6ÀïÌµÇÔ¤Ç6°ÌÉâ¾å¡¢J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤òÊª¸ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ï¡©¡¡Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¥ê¡¼¥°Àï6ÀïÌµÇÔ¡Ê5¾¡1Ê¬¤±¡Ë¤ÈÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î6»î¹ç¤Ç2¼ºÅÀ¡£5¾¡¤ÏÁ´¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Ç½ª¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿É¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤¬¡¢1»î¹ç¤´¤È¤Ë¸ø¼°µÏ¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿ô»ú¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Ï1¡½0¤ÇÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¥¢¥¦¥§¡¼FCÅìµþÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»î¹ç¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¹¶·â¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5ÅÀ¡¢6ÅÀ¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È6ÀïÌµÇÔ¤ÎÍ×°ø¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°µÏ¿¤Î¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÏFCÅìµþÀï¤Ï9ËÜ¡£7ËÜ¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£2¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿26Æü¤Î¥Û¡¼¥à²£ÉÍMÀï¤Ï10ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡ÊÁê¼ê¤Ï12ËÜ¡Ë¡¢5ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¡ÊÁê¼ê¤Ï17ËÜ¡Ë¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿Âè2Àá¤Î¥¢¥¦¥§¡¼²£ÉÍMÀï¡Ê1¡½0¤Ç¾¡Íø¡Ë¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤·¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¡ÊÌ£Êý¤Ë¡Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë²ó¿ô¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¡Ø¤½¤³¤Ï¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¡ËÂÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¹Åç¤µ¤ó¤ÏËÜ¿ô¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡ÊJ1ºÇÂ¿¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ18¡¦0ËÜ¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥·¥å¡¼¥È¤Î°Õ¼±¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï3ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç2ÆÀÅÀ¤·¤¿6·î2Æü¤ÎÇðÀï¤Î¸å¤«¤é¤À¡£
¡¡12Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¤ÇÃæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¡»³¥·¥Æ¥£¤Ë16ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¤Æ8¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥Û¡¼¥àÄ»À´Àï¤Ç¤Ï14ËÜ¡¢5ËÜ¤ÎÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¤â°µÅÝ¤·¤Æ2¡½0¤Ç²÷¾¡¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¼ó°ÌÄ®ÅÄ¤Ë¤Ï7ÂÐ7¤È¥·¥å¡¼¥È¿ô¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÇÆÀÅÀ³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¥ß¥¹¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¡£¸½ºß¥Á¡¼¥à¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÏJ1¤Ç²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î10¡¦8¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊµÏ¿¤Ï7·î2Æü¸½ºß¡Ë