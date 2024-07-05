¥´¥¸¥éÆÃ»£Ã»ÊÔ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£ÊÖÎéÉÊ¤Ë¥¥ó¥°¥®¥É¥é¤Î¥¦¥í¥³
(C)TM & (C) TOHO CO., LTD.
ÅìÊõ¤Ï¡¢¥´¥¸¥éÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2024Ç¯¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Î¿·µ¬ÆÃ»£Ã»ÊÔ¡Ö¥Õ¥§¥¹¡¦¥´¥¸¥é5 ²ø½ÃÂç·èÀï¡Ù(´ÆÆÄ¡§ÃæÀîÏÂÇî)¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥¹¡¦¥´¥¸¥é5 ²ø½ÃÂç·èÀï¡Ù±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¡¢7·î5Æü17»þ¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤¦¤Ö¤´¤¨¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊç½¸¤Ï8Æü19»þ¤«¤é¤Ç¡¢¥³ー¥¹¤Ï¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾Á°¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥¯¥¹¥³ー¥¹¤Ç7,700±ß¤«¤é¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥¯¥¹¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥Ñー¥È¥Êー¸ÂÄê¸ø³«¿ÊÄ½¥ì¥Ýー¥È¤âÉÕÂ°¡£
¤½¤Î¤Û¤«ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ó¥°¥®¥É¥é¤Î¥¦¥í¥³¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤¬Ìã¤¨¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥®¥É¥é¤Î¥¦¥í¥³¥³ー¥¹¡×¤¬16,500±ß(100Ì¾¸ÂÄê)¤Ç¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ÇÈÄ¤Ë¹¥¤¤ÊÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð»£±Æ¸½¾ì¤â¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥¹¡¦¥´¥¸¥é5 ²ø½ÃÂç·èÀï¡Ù·àÃæ´ÇÈÄ¥³ー¥¹¡×¤¬110,000±ß(3Ì¾¸ÂÄê)¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢·àÃæ´ÇÈÄ¥³ー¥¹¤Ï7·î27Æü23»þ59Ê¬¤ÇÊç½¸½ªÎ»¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥³ー¥¹¤Ï8·î31Æü23»þ59Ê¬¤ËÊç½¸½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Õ¥§¥¹¡¦¥´¥¸¥é5 ²ø½ÃÂç·èÀï¡×¤Ï11·î3ÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Ï2025Ç¯3·î¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤Þ¤Ç¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¹¡¦¥´¥¸¥é¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹2020¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹ー¥Ä¤È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ïー¥¯¤Î±é½Ð¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ã»ÊÔ¥·¥êー¥º¡£2ºîÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥´¥¸¥é¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Ê²ø½Ã¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤Î¥Ø¥É¥é¡¢2022Ç¯¤Î¥¬¥¤¥¬¥ó¤ËÂ³¤¡¢ºòÇ¯È¯É½¤ÎÂè4ºî¤Ç¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥¸¥ã¥¬ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¢¤Î¥¥ó¥°¥®¥É¥é¤âÅÐ¾ì¡£¼¡²óºî¤Ë¡Ö¤Ä¤Å¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ñÆâ³°¤Î´ÑµÒ¤òÍ¯¤«¤»¤¿¡£
Ã»ÊÔºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¬¥¤¥¬¥ó¥¹ー¥Äµ¯Æ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×(2022Ç¯)¤È¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¸¥ã¥¬―ºÆ¸½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×(2023Ç¯)¤È¡¢¥¹ー¥Ä¤Î¿·µ¬À©ºî¤Î¤¿¤á¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¡£¿·¤·¤¤²ø½Ã¤òºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¹¡¦¥´¥¸¥é5 ²ø½ÃÂç·èÀï¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¹¡¦¥´¥¸¥é¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£