ゲームボーイポケット の周辺機器として登場したポケットカメラは、カートリッジにデジタルカメラが付いているアクセサリーです。そんなポケットカメラをウェブカメラとして使えるようにする「GB Operator」が登場しています。The GB Operator Turns Your Game Boy Camera Into "The Worst And Best Webcam You'll Ever Have" | Time Extension

Coming soon to a GB Operator near you. pic.twitter.com/nFjiQxn9DO— Epilogue (@meet_epilogue) July 2, 2024

https://www.timeextension.com/news/2024/07/the-gb-operator-turns-your-game-boy-camera-into-the-worst-and-best-webcam-youll-ever-haveThe Game Boy Camera will soon get a second life as an awful webcam - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/3/24191794/gb-operator-game-boy-camera-webcam-epilogue-nintendoゲームボーイポケットの周辺機器として1998年に任天堂から発売されたポケットカメラは、1万4336画素(縦112ピクセル×横128ピクセル)の粗いモノクロ写真しか撮影することができないというアクセサリーです。現代のデジタルカメラやスマートフォンのカメラと比べるべくもない低画質な写真しか撮影できませんが、一部の愛好家には根強い人気を誇っており、ポケットカメラで撮影した写真が注目を集めることもあります。ゲームボーイの「ポケットカメラ」を使ってニューヨークの日常を撮影した写真集 - GIGAZINEby Nmaedaアメリカ大陸を横断した皆既日食を1998年製のゲームボーイ用「ポケットカメラ」で撮影 - GIGAZINEゲームボーイの「ポケットカメラ」でF1のレースを撮影した写真が独特の味わい - GIGAZINEそんなポケットカメラをPCでも利用できるようにするアクセサリーが「GB Operator」です。GB Operatorはゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスのカートリッジをPCでプレイできるようにするためのデバイスで、オープンソースのエミュレーターであるmGBAとゲームカートリッジ管理アプリのPlaybackを使うことで、ゲームボーイのタイトルをプレイすることができるようになります。なお、GB Operatorを使えばセーブデータをバックアップしたり、ポケットカメラで撮影した写真をPCに転送することも可能です。Play and manage Game Boy cartridges on your PC | GB Operatorhttps://www.epilogue.co/product/gb-operatorGB Operatorの開発元であるEpilogueは、Playbackアプリをアップデートし、ポケットカメラをウェブカメラとして使用できるようにすると発表しました。Epilogueは公式X(旧Twitter)アカウントで、ポケットカメラから取得したライブフィードの映像を公開しています。さらに、Epilogueは「ポケットカメラからのライブフィードが利用可能となりました。まだいくつかの点を微修正し、設定オプションを可能にする必要があります。しかし、ようやく動作するようになった様子を見て興奮したため、アップデートをユーザーの皆さんに共有したいと思いました。皆さんがこの機能を楽しんでいる様子を見るのが待ちきれません。ポケットカメラじゃこれまでで最悪で最高のウェブカメラになります」と、ゲームメディアのTime Extensionに語っています。これまでにもポケットカメラをウェブカメラに変える試みはありましたが、スーパーファミコンやスーパーファミコンでゲームボーイのソフトをプレイするためのスーパーゲームボーイ、コンポジットビデオ信号をHDMIに変換するためのデバイス、PC用のキャプチャーボードなど複数のデバイスが必要でした。これらと比べるとGB Operatorははるかにスマートです。なお、GB Operatorのポケットカメラをウェブカメラとして利用できるようにするためのアップデートは「近日公開」とだけ説明されており、詳細な日程は明らかにされていません。