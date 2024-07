¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÛAB6IXÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥é¤ò2Ì¾ÍÍ¤Ë¡ª±þÊç¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È

AB6IXが、7月3日に日本3rdミニアルバム「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」をリリース。今年の5月でデビュー5周年を迎えた彼らにインタビューを行い、日本3rdミニアルバムについてはもちろん、5年間の活動や日本スターとの出会いなど、様々な話を聞かせてもらいました。さらにAB6IXの皆さんから直筆サイン入りポラも! 抽選で2名様にプレゼントいたします。

■リリース情報

日本3rdミニアルバム「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」

7月3日(水)リリース



【収録内容】

01.「TRAP」※日本オリジナル楽曲

02.「GRAB ME -Japanese ver.-」※韓国リード曲の日本語バージョン

03.「SUCKER -Japanese ver.-」

04.「ILY -Japanese ver.-」

05.「TRAP (Instrumental)」



〇初回限定盤(CD+DVD)

品番:VIZL-2318

POS:4988002939091

税込価格:3,850円

特典:ユニットトレカ(全8種ランダム1枚)



〇通常盤(CD)

品番:VICL-65964

POS:4988002939107

税込価格:2,750円

特典:ソロトレカ(全12種ランダム1枚)



<その他FC盤>

税込価格:2,750円

〇WOONG VER.(通常盤 / CD)

品番:NCS-3042

POS:4988002939114



〇DONG HYUN VER.(通常盤 / CD)

品番:NCS-3043

POS:4988002939121



〇WOO JIN VER.(通常盤 / CD)

品番:NCS-3044

POS:4988002939138



〇DAE HWI VER.(通常盤 / CD)

品番:NCS-3045

POS:4988002939145



特典:ソロチェキ風カード(全16種ランダム1枚)



【その他チェーン特典】

・AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB“ABNEW”

メンバー別・トレカ(全12種ランダム1枚)



・Victor Online store

ブロマイド(全5種ランダム1枚)



・TOWER RECORDS(一部店舗を除く) / TOWER RECORDS ONLINE

メンバー別・クリアトレカ(全4種ランダム1種)



・HMV全国各店 / HMV&BOOKS online

メンバー別・トレカ(全4種ランダム1種)



・Amazon

メンバー別・ポストカード(全4種ランダム1種)



※Amazon.co.jpでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※一部、取り扱いの無い店舗もありますので、ご予約の際は各店舗にご確認下さい。

※特典はなくなり次第終了となります。



▼ご予約はこちら

初回限定盤:VIZL-2318

通常盤:VICL-65964



■関連リンク

AB6IX 日本公式サイト

◆AB6IX直筆サイン入りポラを抽選で2名様にプレゼント

Kstyle公式X(Twitter)アカウント「 @Kstyle_news 」をフォロー コチラのポスト をリポスト(RT)するだけ。奮ってご応募ください。2024年7月5日(金) 17:00 〜 7月8日(月) 11:00まで