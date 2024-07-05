ANA、国際線でタイムセール ホノルル往復8.7万円など
全日本空輸（ANA）は、国際線を対象としたタイムセールを7月5日から11日まで開催する。
アジアや欧米、オセアニア行きに設定がある。搭乗期間は8月16日から2025年3月19日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。
予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」となる。
・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスの順）
北京（41,000円）、上海/浦東（43,000円）、ハノイ・ホーチミン（51,000円）、大連（53,000円）、香港（54,000円）、マニラ・台北（56,000円）、広州（60,000円）、シンガポール（67,000円）、クアラルンプール（88,000円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、バンコク（94,000円）、ジャカルタ（95,000円）、デリー（103,000円）、デンパサール（108,000円）、パース（120,000円）、バンクーバー（128,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク（138,000円）、シカゴ・シアトル・オーランド・ラスベガス（148,000円）、ヨーロッパ各都市（160,000円）