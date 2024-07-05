　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42808.51　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41399.51　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41375.95　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41359.44　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

40912.37　　★日経平均株価5日終値

40656.87　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40494.31　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40282.60　　6日移動平均線
39929.10　　均衡表転換線(週足)
39914.23　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39910.37　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39612.68　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39525.17　　均衡表基準線(週足)
39358.57　　均衡表転換線(日足)
39171.58　　25日移動平均線
39021.17　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(週足)
38731.05　　13週移動平均線
38461.30　　26週移動平均線
38449.40　　均衡表雲下限(週足)
38428.94　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37849.42　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37686.30　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37350.23　　均衡表基準線(日足)
37068.35 　　新値三本足陰転値
37012.23　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36967.78　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36943.66　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36146.81　　200日移動平均線
36086.15　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35563.16　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34114.09　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33593.09　　均衡表雲上限(日足)
30793.88　　均衡表雲下限(日足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.00(前日96.86)
ST.Slow(9日)　　94.62(前日92.63)

ST.Fast(13週)　 70.70(前日71.45)
ST.Slow(13週)　 56.76(前日57.01)

［2024年7月5日］

株探ニュース