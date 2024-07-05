

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42808.51 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41399.51 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41375.95 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41359.44 ボリンジャー:＋2σ(26週)



40912.37 ★日経平均株価5日終値



40656.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40494.31 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40282.60 6日移動平均線

39929.10 均衡表転換線(週足)

39914.23 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39910.37 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39612.68 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39525.17 均衡表基準線(週足)

39358.57 均衡表転換線(日足)

39171.58 25日移動平均線

39021.17 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(週足)

38731.05 13週移動平均線

38461.30 26週移動平均線

38449.40 均衡表雲下限(週足)

38428.94 ボリンジャー:-1σ(25日)

37849.42 ボリンジャー:-1σ(13週)

37686.30 ボリンジャー:-2σ(25日)

37350.23 均衡表基準線(日足)

37068.35 新値三本足陰転値

37012.23 ボリンジャー:-1σ(26週)

36967.78 ボリンジャー:-2σ(13週)

36943.66 ボリンジャー:-3σ(25日)

36146.81 200日移動平均線

36086.15 ボリンジャー:-3σ(13週)

35563.16 ボリンジャー:-2σ(26週)

34114.09 ボリンジャー:-3σ(26週)

33593.09 均衡表雲上限(日足)

30793.88 均衡表雲下限(日足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 95.00(前日96.86)

ST.Slow(9日) 94.62(前日92.63)



ST.Fast(13週) 70.70(前日71.45)

ST.Slow(13週) 56.76(前日57.01)



［2024年7月5日］



株探ニュース

