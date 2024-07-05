「鉄拳8」など！ 「バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセール」が開催「ドラゴンボール ファイターズ」、「ドラゴンボール ゼノバース2」がキーコードセール初登場
セール期間：～7月15日まで
バンダイナムコエンターテインメントは、通販サイト「Amazon」にて「バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセール」を7月15日にまで実施している。
本セールは対象となるバンダイナムコエンターテインメントが販売するゲームタイトルのSteamキーコードを特別価格で販売する。
ラインナップには「ドラゴンボール ファイターズ」、「ドラゴンボール ゼノバース2」が登場。さらに、「鉄拳8」や「スーパーロボット大戦X」なども特別価格で販売されている。
□「バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセール」
「バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセール」対象タイトル（一部）
ドラゴンボール ファイターズ
価格：7,920円
セール販売価格：1,267円（84％オフ）
ドラゴンボール ファイターズ レジェンダリーエディション
販売価格：12,980円
セール販売価格：5,192円（60％オフ）
ドラゴンボール ゼノバース2
販売価格：2,970円
セール販売価格：1,485円（50％オフ）
ドラゴンボール ゼノバース2 スペシャルエディション
販売価格：6,930円
セール販売価格：4,158円（40％オフ）
鉄拳8
販売価格：9,680円
セール販売価格：5,518円（43％オフ）
スーパーロボット大戦X
販売価格：8,360円
セール販売価格：2,090円（75％オフ）
スーパーロボット大戦Ｖ
販売価格：8,360円
セール販売価格：2,090円（75％オフ）
SDガンダム バトルアライアンス
販売価格：8,778円
セール販売価格：2,897円（67％オフ）
SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ
販売価格：3,850円
セール販売価格：1,925円（50％オフ）
GOD EATER 3 90％ OFF！
販売価格：9,020円
セール販売価格：902円（90％オフ）
みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー
販売価格：3,960円
セール販売価格：990円（75％オフ）
ソードアート・オンライン ラスト リコレクション
販売価格：8,470円
セール販売価格：5,082円（40％オフ）
SD シン・仮面ライダー 乱舞
販売価格：3,520円
セール販売価格：1,936円（45％オフ）
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