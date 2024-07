【バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセール】セール期間:~7月15日まで

バンダイナムコエンターテインメントは、通販サイト「Amazon」にて「バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセール」を7月15日にまで実施している。

本セールは対象となるバンダイナムコエンターテインメントが販売するゲームタイトルのSteamキーコードを特別価格で販売する。

ラインナップには「ドラゴンボール ファイターズ」、「ドラゴンボール ゼノバース2」が登場。さらに、「鉄拳8」や「スーパーロボット大戦X」なども特別価格で販売されている。

□「バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセール」

「バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセール」対象タイトル(一部)

ドラゴンボール ファイターズ

価格:7,920円

セール販売価格:1,267円(84%オフ)

ドラゴンボール ファイターズ レジェンダリーエディション

販売価格:12,980円

セール販売価格:5,192円(60%オフ)

ドラゴンボール ゼノバース2

販売価格:2,970円

セール販売価格:1,485円(50%オフ)

ドラゴンボール ゼノバース2 スペシャルエディション

販売価格:6,930円

セール販売価格:4,158円(40%オフ)

鉄拳8

販売価格:9,680円

セール販売価格:5,518円(43%オフ)

スーパーロボット大戦X

販売価格:8,360円

セール販売価格:2,090円(75%オフ)

スーパーロボット大戦V

販売価格:8,360円

セール販売価格:2,090円(75%オフ)

SDガンダム バトルアライアンス

販売価格:8,778円

セール販売価格:2,897円(67%オフ)

SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ

販売価格:3,850円

セール販売価格:1,925円(50%オフ)

GOD EATER 3 90% OFF!

販売価格:9,020円

セール販売価格:902円(90%オフ)

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー

販売価格:3,960円

セール販売価格:990円(75%オフ)

ソードアート・オンライン ラスト リコレクション

販売価格:8,470円

セール販売価格:5,082円(40%オフ)

SD シン・仮面ライダー 乱舞

販売価格:3,520円

セール販売価格:1,936円(45%オフ)

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)NHK・NEP (C)G・KN/A・K・T・D

(C)G・KN/G-MC (C)GN・YT・YY/Dyn (C)S (C)S・R (C)S/BC

(C)S/PA (C)S/PG CD(C)CLAMP・ST (C)ST・SR

(C)Dyn (C)Go Nagai/DYN-KRG

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)2018 Bandai Namco Entertainment Inc.