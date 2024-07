ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は、パーク内に新グッズ店舗『Hollywood Specialty Store(ハリウッド・スペシャルティ・ストア)』を12日オープンする。パークのオリジナルグッズが多数そろう総合店で、売上の一部が寄付されるチャリティTシャツは同店舗だけの限定商品となる。同店には、「ユニバーサル・スタジオ・ストア」や「ロデオドライブ・スーベニア」などのように、幅広いグッズがそろう。コンパクトな敷地面積を生かし、ゲストの声も参考にした「お買い物がしやすいディスプレイ」で利便性を高める。

従来の総合店では、菓子やぬいぐるみなど商品カテゴリーごとの陳列をメインとしているが、同店ではキャラクターごとに区分け。人気の定番商品をセレクトし展開することで、よりスムーズで満足感のあるショッピングが可能になる。店舗の中央に配置した身に着けグッズのコーナーでは、プロジェクトリーダーを務める若手社員が中心となり、鏡の位置や商品の配置など細部までこだわったデザインが施された。また、USJは今年4月にCSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を策定。8月10日よりハート型のロゴが目を引く「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ」を発売し、ゲスト参加型のチャリティ・プロジェクトを始動する。ハートロゴのベーシックなデザインに加えて、クッキーモンスターのカラーを生かしたセサミストリートデザインや、スヌーピーの原画を使用したピーナッツデザインもラインナップ。今後もさまざまなコラボレーションを企画する。■店舗概要・店舗名:ハリウッド・スペシャルティ・ストア・オープン日:2024年7月12日(金)・取り扱いキャラクター:ミニオン、セサミストリート、ピーナッツ、スーパー・ニンテンドー・ワールドなど・LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ販売開始日:2024年8月10日(土)〜販売価格:4500円(税込)販売店舗:ハリウッド・スペシャルティ・ストア寄付:商品の売上げの一部は「子どもの笑顔あふれる未来づくり」を支援する団体へ寄付。寄付先団体など詳細は、2024年末ごろに寄付実績とともに公表予定。