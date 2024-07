Ado×USJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」Ado隊長となって治安維持、ゾンビ・デ・ダンスも再び

歌い手・Ado(アド)が、2024年9月6日(金)からスタートするユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のハロウィーンイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」とコラボレーション。

AdoがUSJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」とコラボ

2024年も「ショコラカタブラ」や「Value」「MIRROR」など多数の新曲をリリース、7月からは自身最大規模となる全国アリーナライブツアー「モナ・リザの横顔」の開催も控えているAdo。2023年に引き続き実現したUSJとのコラボレーションでは、Ado自身が“Ado隊長”となってイベントに参加するほか、人気曲「唱」を使ったアトラクションも行われる。

「ストリート・ゾンビ」

凶悪なゾンビが大量に出現する「ストリート・ゾンビ」には、歌で呪いを解くことができる力を持つAdo隊長が率いる治安部隊“ブルーローズ隊”が登場。ストリートに鳴り響く警報合図に、エリア内に大量になだれ込むゾンビ。奇声を発しながら次から次へと襲いかかってくるゾンビたちに、ブルーローズ隊と共に立ち向かおう。

「ゾンビ・デ・ダンス」

また、ゾンビたちと一体となって踊る「ゾンビ・デ・ダンス」が2024年も開催。破壊力抜群のビート、鳴り響くゾンビたちの叫び、そして社会現象となったAdoの楽曲「唱」とともに、一体感抜群の熱狂的なダンスが楽しめる。

Ado×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

スリル満点のライドアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」も、再びAdoの楽曲「唱」にフィーチャー。2024年は「ストリート・ゾンビ」に登場する“ブルーローズ隊”Ado隊長の掛け声も加わり、さらなる爽快感が楽しめる。

開催概要

Ado×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハロウィーン・ホラー・ナイト」

開催期間:2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

■ストリート・ゾンビ

開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)

開催時間:

[9月6日(金)〜10月13日(日)] 18:00〜パーククローズ

[10月14日(月)〜11月4日(月)] 19:00〜パーククローズ

■ゾンビ・デ・ダンス

場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)

開催時間:

・[9月6日(金)〜10月13日(日)] 18:00〜パーククローズ

・[10月14日(月)〜11月4日(月)] 19:00〜パーククローズ

■「Ado」×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

開催時間:パークオープン〜パーククローズ



