°æ²¬°ìæÆÅý°ìÀï¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ê¤¼¤«à¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤ÎÅ·Å¨á¥Þ¥¤¥À¥Ê»á¤¬¼çÌò¤Ë
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£µ¡á»ÖÀ®¡Ë¤È£É£Â£ÆÆ±µé²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê£³£²¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ê£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Î¾Áª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥Þ¥¤¥À¥Ê»á¡Ê£´£°¡Ë¡£À¤³¦£²³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î±ÑÍº¤ËÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼¡¡¹¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡£µ£°ÀïÁ´¾¡¤Î¸µ£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê£´£·¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È£²ÅÙÂÐÀï¤·¤È¤â¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÂçÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢à¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤ÎÅ·Å¨á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥À¥Ê»á¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌä¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö½õ¸À¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡¢°æ²¬¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºòÆü°æ²¬¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¡£´°àú¤Ç¤È¤Æ¤âÃÎÅª¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°æ²¬¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¡¢¥Þ¥¤¥À¥Ê»á¤¬º£¤Î°æ²¬¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤è¤ê¤â¼ã¤¤£³£±ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¾Áª¼ê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¿Ø±Ä¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¶ì¾Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥À¥Ê»á¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï£³£±ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£°æ²¬¤â¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê»î¹ç¤ò¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿¿Ùõ¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Î¾²¦¼Ô¤ÏÍâÆü¤Ë¸ºÎÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤È¤â¤ËÎäÀÅ¡£°æ²¬¤Ï¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤â»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â½àÈ÷¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÌÀÆü¤Î·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡Ö»ä¤â°õ¾Ý¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯ºÇ¹â¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë£Á£Â£Å£Í£Á¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î²¦¼Ô¤Ï°ì¿Í¤À¤±¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤¬ËÜÅö¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£