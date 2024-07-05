来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇７月８日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

１５：００ 独・貿易収支

※日・日銀支店長会議

※マレーシア市場が休場



◇７月９日



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言

※日・閣議



◇７月１０日



０２：３０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言



◇７月１１日



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０８：５０ 日・機械受注

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇７月１２日



０３：００ 米・月次財政収支

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・卸売物価指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※中・貿易収支







◎決算発表・新規上場など



○７月８日



決算発表：ＫＧ情報<2408>，ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，プロパスト<3236>，エストラスト<3280>，メディ一光Ｇ<3353>，ＷＮＩウェザ<4825>，中本パックス<7811>，ライフコーポ<8194>，フジ<8278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，ジャパニアス<9558>



○７月９日



決算発表：ディップ<2379>，タビオ<2668>，ハニーズＨＤ<2792>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，ＵＳＭＨ<3222>，Ｆブラザーズ<3454>，ＷＡＣＵＬ<4173>，京進<4735>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＥＲＩＨＤ<6083>，エヌピーシー<6255>，中北製<6496>，カーブスＨＤ<7085>，ライトオン<7445>，ヒマラヤ<7514>，宝＆ＣＯ<7921>，日本プロセス<9651>，イオンディラ<9787>，ジュンテン<9835>



○７月１０日



決算発表：カネコ種苗<1376>，コシダカＨＤ<2157>，クオンタムＳ<2338>，イオン九州<2653>，ジーフット<2686>，ＣＶＳベイ<2687>，ワッツ<2735>，北雄ラッキー<2747>，カワサキ<3045>，Ｊグループ<3063>，トレファク<3093>，コメダ<3543>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ｎｏｔｅ<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，技研製<6289>，ゲームウィズ<6552>，識学<7049>，エコーＴＤ<7427>，イオン北海道<7512>，サイゼリヤ<7581>，ダイコー通産<7673>，井筒屋<8260>，プログリット<9560>，グランド<9720>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>，ベルク<9974>ほか



○７月１１日



決算発表：タマホーム<1419>，スタ・アリス<2305>，いちご<2337>，キャンドゥ<2698>，大黒天<2791>，セブン＆アイ<3382>，ＴＫＰ<3479>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，大有機<4187>，ボードルア<4413>，ウイングアク<4432>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，久光薬<4530>，ＡＢＥＪＡ<5574>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，ローツェ<6323>，不二越<6474>，前沢工業<6489>，ベイカレント<6532>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，トランザク<7818>，４℃ホールデ<8008>，近鉄百<8244>，イオンモール<8905>，ビーウィズ<9216>，歌舞伎<9661>，乃村工芸社<9716>，ＣＳＰ<9740>，ファストリ<9983>ほか

※海外企業決算発表：ペプシコほか



○７月１２日



決算発表：サカタタネ<1377>，ウエストＨＤ<1407>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，ローソン<2651>，ヨシムラＨＤ<2884>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ドトル日レス<3087>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，マネフォ<3994>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>，ＱＰＳ研究所<5595>，ベクトル<6058>，竹内製作所<6432>，ＴＷＯＳＴ<7352>，佐鳥電機<7420>，良品計画<7453>，ＩＤＯＭ<7599>，進和<7607>，ワキタ<8125>，三益半導<8155>，チヨダ<8185>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，松屋<8237>，松竹<9601>，モリト<9837>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，シティグループほか



出所：MINKABU PRESS