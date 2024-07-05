来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇７月８日
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１５：００ 独・貿易収支
※日・日銀支店長会議
※マレーシア市場が休場
◇７月９日
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
※日・閣議
◇７月１０日
０２：３０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
◇７月１１日
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０８：５０ 日・機械受注
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２１：３０ 米・消費者物価指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
◇７月１２日
０３：００ 米・月次財政収支
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２１：３０ 米・卸売物価指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※中・貿易収支
◎決算発表・新規上場など
○７月８日
決算発表：ＫＧ情報<2408>，ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，プロパスト<3236>，エストラスト<3280>，メディ一光Ｇ<3353>，ＷＮＩウェザ<4825>，中本パックス<7811>，ライフコーポ<8194>，フジ<8278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，ジャパニアス<9558>
○７月９日
決算発表：ディップ<2379>，タビオ<2668>，ハニーズＨＤ<2792>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，ＵＳＭＨ<3222>，Ｆブラザーズ<3454>，ＷＡＣＵＬ<4173>，京進<4735>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＥＲＩＨＤ<6083>，エヌピーシー<6255>，中北製<6496>，カーブスＨＤ<7085>，ライトオン<7445>，ヒマラヤ<7514>，宝＆ＣＯ<7921>，日本プロセス<9651>，イオンディラ<9787>，ジュンテン<9835>
○７月１０日
決算発表：カネコ種苗<1376>，コシダカＨＤ<2157>，クオンタムＳ<2338>，イオン九州<2653>，ジーフット<2686>，ＣＶＳベイ<2687>，ワッツ<2735>，北雄ラッキー<2747>，カワサキ<3045>，Ｊグループ<3063>，トレファク<3093>，コメダ<3543>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ｎｏｔｅ<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，技研製<6289>，ゲームウィズ<6552>，識学<7049>，エコーＴＤ<7427>，イオン北海道<7512>，サイゼリヤ<7581>，ダイコー通産<7673>，井筒屋<8260>，プログリット<9560>，グランド<9720>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>，ベルク<9974>ほか
○７月１１日
決算発表：タマホーム<1419>，スタ・アリス<2305>，いちご<2337>，キャンドゥ<2698>，大黒天<2791>，セブン＆アイ<3382>，ＴＫＰ<3479>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，大有機<4187>，ボードルア<4413>，ウイングアク<4432>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，久光薬<4530>，ＡＢＥＪＡ<5574>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，ローツェ<6323>，不二越<6474>，前沢工業<6489>，ベイカレント<6532>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，トランザク<7818>，４℃ホールデ<8008>，近鉄百<8244>，イオンモール<8905>，ビーウィズ<9216>，歌舞伎<9661>，乃村工芸社<9716>，ＣＳＰ<9740>，ファストリ<9983>ほか
※海外企業決算発表：ペプシコほか
○７月１２日
決算発表：サカタタネ<1377>，ウエストＨＤ<1407>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，ローソン<2651>，ヨシムラＨＤ<2884>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ドトル日レス<3087>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，マネフォ<3994>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>，ＱＰＳ研究所<5595>，ベクトル<6058>，竹内製作所<6432>，ＴＷＯＳＴ<7352>，佐鳥電機<7420>，良品計画<7453>，ＩＤＯＭ<7599>，進和<7607>，ワキタ<8125>，三益半導<8155>，チヨダ<8185>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，松屋<8237>，松竹<9601>，モリト<9837>ほか
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，シティグループほか
出所：MINKABU PRESS
◇７月８日
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１５：００ 独・貿易収支
※日・日銀支店長会議
※マレーシア市場が休場
◇７月９日
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
※日・閣議
◇７月１０日
０２：３０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
◇７月１１日
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０８：５０ 日・機械受注
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２１：３０ 米・消費者物価指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
◇７月１２日
０３：００ 米・月次財政収支
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２１：３０ 米・卸売物価指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※中・貿易収支
◎決算発表・新規上場など
○７月８日
決算発表：ＫＧ情報<2408>，ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，プロパスト<3236>，エストラスト<3280>，メディ一光Ｇ<3353>，ＷＮＩウェザ<4825>，中本パックス<7811>，ライフコーポ<8194>，フジ<8278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，ジャパニアス<9558>
○７月９日
決算発表：ディップ<2379>，タビオ<2668>，ハニーズＨＤ<2792>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，ＵＳＭＨ<3222>，Ｆブラザーズ<3454>，ＷＡＣＵＬ<4173>，京進<4735>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＥＲＩＨＤ<6083>，エヌピーシー<6255>，中北製<6496>，カーブスＨＤ<7085>，ライトオン<7445>，ヒマラヤ<7514>，宝＆ＣＯ<7921>，日本プロセス<9651>，イオンディラ<9787>，ジュンテン<9835>
○７月１０日
決算発表：カネコ種苗<1376>，コシダカＨＤ<2157>，クオンタムＳ<2338>，イオン九州<2653>，ジーフット<2686>，ＣＶＳベイ<2687>，ワッツ<2735>，北雄ラッキー<2747>，カワサキ<3045>，Ｊグループ<3063>，トレファク<3093>，コメダ<3543>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ｎｏｔｅ<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，技研製<6289>，ゲームウィズ<6552>，識学<7049>，エコーＴＤ<7427>，イオン北海道<7512>，サイゼリヤ<7581>，ダイコー通産<7673>，井筒屋<8260>，プログリット<9560>，グランド<9720>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>，ベルク<9974>ほか
○７月１１日
決算発表：タマホーム<1419>，スタ・アリス<2305>，いちご<2337>，キャンドゥ<2698>，大黒天<2791>，セブン＆アイ<3382>，ＴＫＰ<3479>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，大有機<4187>，ボードルア<4413>，ウイングアク<4432>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，久光薬<4530>，ＡＢＥＪＡ<5574>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，ローツェ<6323>，不二越<6474>，前沢工業<6489>，ベイカレント<6532>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，トランザク<7818>，４℃ホールデ<8008>，近鉄百<8244>，イオンモール<8905>，ビーウィズ<9216>，歌舞伎<9661>，乃村工芸社<9716>，ＣＳＰ<9740>，ファストリ<9983>ほか
※海外企業決算発表：ペプシコほか
○７月１２日
決算発表：サカタタネ<1377>，ウエストＨＤ<1407>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，ローソン<2651>，ヨシムラＨＤ<2884>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ドトル日レス<3087>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，マネフォ<3994>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>，ＱＰＳ研究所<5595>，ベクトル<6058>，竹内製作所<6432>，ＴＷＯＳＴ<7352>，佐鳥電機<7420>，良品計画<7453>，ＩＤＯＭ<7599>，進和<7607>，ワキタ<8125>，三益半導<8155>，チヨダ<8185>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，松屋<8237>，松竹<9601>，モリト<9837>ほか
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，シティグループほか
出所：MINKABU PRESS