【「ポケモンスリープ」1周年記念フェスティバル】7月15日~ 開催予定

ポケモンは、Android/iOS用睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)」において「1周年記念フェスティバル」を7月15日より2週間にわたって開催する。

本作は2023年7月20日に配信が開始され、もうすぐサービス開始1周年を迎える。これを記念して「1周年記念フェスティバル」の開催が告知された。イベントの詳細については後日公開される。

また、これに先駆けて7月8日より7月15日までの期間中は「ボーナススリープポイント」×150が毎日プレゼントされる。期間中にログインをすると「ボーナススリープポイント」を獲得できる。

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokemon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.