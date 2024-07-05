¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡Ù¤¬9·î26ÆüÈ¯Çä¡ª»öÁ°Í½Ìó¤Ç12¡ó¥ª¥Õ¤À¤è #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2024Ç¯7·î5Æü¤Ï¡¢2024Ç¯9·î26ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î -Switch¡Ù¤ä¡¢ 2024Ç¯11·î14Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥½¥Õ¥È¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2024Ç¯7·î5Æü12»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥é¡¼ÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý³°¤Î¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥é¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
2024Ç¯9·î26ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡Ù¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç12%¥ª¥Õ¡ª
Ç¤Å·Æ²¤«¤é2024Ç¯9·î26ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î -Switch¡Ù¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç12%¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹Âç¤Ê¥Ï¥¤¥é¥ë³ÆÃÏ¤ËÆæ¤ÎÎö¤±ÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿Í¤äÊª¤ò°û¤ß¤³¤à¡Ö¿À±£¤·¡×¤¬È¯À¸¡£·õ»Î¥ê¥ó¥¯¤â¤³¤ì¤Ë°û¤ß¤³¤Þ¤ì¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡£Ì±¤ä¥ê¥ó¥¯¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥é¥ë¤ò½ä¤ëËÁ¸±¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¥¼¥ë¥ÀÉ±¤Ï¡¢ÍÅÀº¡Ö¥È¥ê¥£¡×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼ø¤«¤Ã¤¿¥È¥ê¥£¥í¥Ã¥É¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¼Ú¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥ê¥â¥Î¡×¤ÎÎÏ¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥â¥Î¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÆæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¥«¥ê¥â¥Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¼«Í³¡£ÁªÂò¤ÈÈ½ÃÇ¼¡Âè¤Ç½½¿Í½½¿§¤Î¹¶Î¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¡ØÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡Ù¤ÎËÁ¸±¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII ¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç14¡ó¥ª¥Õ¡ª
Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¢Square Enix¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII ¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê2024Ç¯11·î14Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£»öÁ°Í½Ìó¤Ç14¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ã¥È³¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÎ©ÂÎÅª¤ÊÇØ·Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤ä¹âÀººÙ¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯É½¸½¡ÖHD-2D¡×¤¬²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò¼Â¸½¡£
¥É¥Ã¥È³¨¤È3DCG¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤HD-2D¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ä¡äSwitchÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é
¥·¥ê¡¼¥º£¹Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¡Ø¥Þ¥ê¥ª&¥ë¥¤¡¼¥¸RPG ¥Ö¥é¥¶¡¼¥·¥Ã¥×!¡Ù¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç13%¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡ª
Ç¤Å·Æ²¤«¤é2024Ç¯11·î7ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥Þ¥ê¥ª&¥ë¥¤¡¼¥¸RPG ¥Ö¥é¥¶¡¼¥·¥Ã¥×!¡Ù¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç13%¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡õ¥ë¥¤¡¼¥¸RPG¡Ù¥·¥ê¡¼¥º£¹Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¡£Âç³¤¸¶¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¡¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥ª¤È¥ë¥¤¡¼¥¸¤Î¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥¥Î¥³²¦¹ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥³¥Í¥¯¥¿¥ë¥é¥ó¥É¡×¡£¥Þ¥ê¥ª¤È¥ë¥¤¡¼¥¸¤Ï¡¢·»Äï¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¡¹¤òËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¹¶·â»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥À¥á¡¼¥¸ÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤¿¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÏ¢·Èµ»¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å¡¢ºÇÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬³«Ëë¡£¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¡Ù¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç13¡ó¥ª¥Õ
2024Ç¯10·î17ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼ - Switch¡Ù¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç13%¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¡£
º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢åºÎï¤Ê³¤¤¬¹¤¬¤ëµðÂç¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡£¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤¬Åç¡¹¤ò½ä¤ê¡¢¥¹¥´¥í¥¯¤Ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥´¥í¥¯¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¿·ºî¥Ü¡¼¥É¤È2¤Ä¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¼ýÏ¿¡£ºÇÂç4¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥¹¥´¥í¥¯¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¿Í¤Ç¤â¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂ¿¤Î110¼ïÎà°Ê¾å¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ì¡¼¥¹¡¢½Ö´ÖÅª¤Ê¤Ò¤é¤á¤¤¬ÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·ºî¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ä¡¢Joy-Con¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢·¹¤±¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤â¡£
20¿Í¤Ç¶¥¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¡Ö¥¯¥Ã¥Ñ¥¢¥¹¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£20¿Í¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ª
¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò½Ä¤ËÀÑ¤ó¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢»³ºê¼Â¶È¤Î¼ýÇ¼¥é¥Ã¥¯¤¬43¡ó¥ª¥Õ¡ª
¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò½Ä¤ËÀÑ¤ó¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢»³ºê¼Â¶È¡ÊYamazaki¡Ë¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¼ýÇ¼¥é¥Ã¥¯¡×¤¬43%¥ª¥Õ¤ÈÂçÆÃ²Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤µ¤È¸þ¤¤¬¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¼þÊÕµ¡´ï¤â¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¥·¥ê¥³¥ó¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò½ý¤Ä¤±¤º¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ä¡ä»³ºê¼Â¶È¡ÊYamazaki¡Ë¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥àÆÃ½¸
Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥»¡¼¥ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø
¡ä¡ä¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ÊPCÈÇ¤Î¤ß¡Ë
Source: Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë