ハッピーセット(R)「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」が2024年7月12日(金)から全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)に期間限定で登場する。今回は第1弾がマリオを中心としたスーパー・ニンテンドー・ワールド、第2弾がミニオンやおさるのジョージ、ジョーズなどの海外作品モチーフ、という構成になっている。アニメージュプラスではおもちゃのサンプルをお預かりして、実際に遊んでみた。また「ほんのハッピーセット」も同じタイミングで新しい種類に切り替わる。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」のおもちゃは、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の人気者たちが大集合。第1弾は、人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)」のアトラクションをモチーフにしたマリオやヨッシーなどのおもちゃに加え、2024年後半に開業予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」のアトラクションをモチーフにしたおもちゃなど、6種をラインナップ。第2弾はイルミネーションのミニオンやおさるのジョージ、ジョーズなどをモチーフに、パークのパレードのようなワクワク感満載の、水遊びや外遊びを楽しめるおもちゃ6種が登場する。今回は、様々な領域の遊びを引き出すバラエティーに富んだおもちゃが勢揃い。「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のマリオやヨッシー、ドンキーコングたちの世界を想像しながら遊んでみよう。「土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド」は「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入り口の土管をモチーフにしたミニシアターのおもちゃで、土管のファインダーを覗いてボタンを押すと「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の風景が広がっている。ボタンを押すとスライドが変わるので「次は何がでてくるかな?」と順番を予測する、論理的思考も育める。「タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット」では、タマゴを同じ色の穴に入れるゲームを通して図形・空間の認識を用いる遊びが楽しめる。「陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉」や、「ジョーズの水でっぽう」、「エージェントミニオンの水でっぽう」のおもちゃは、遊びながら身体動作の巧緻性が養われる。「かぜをおこそう!ピットクルーミニオン」のハンディファンは、ファンで風をおこす遊びを通して自然科学への興味を深める遊びができる。また2024年7月12日(金)から登場の新しい「ほんのハッピーセット」は、めくりしかけ絵本「ちびっこがくだんおまつりにいく」とミニ図鑑「動物の赤ちゃん」。めくりしかけ絵本「ちびっこがくだんおまつりにいく」は、テントウムシ・チョウチョ・ハチの3匹からなる可愛い楽団が、森のお祭りに出かけて演奏をする物語。虫たちが住んでいるマンションやお祭り会場が描かれた場面には窓が全部で20個も! 窓をめくって現れる絵の変化にわくわくしたりドキドキしたりして楽しめる。ミニ図鑑「動物の赤ちゃん」は、小学館の図鑑NEOシリーズ「動物」「鳥」から、マクドナルドオリジナル「動物の赤ちゃん」として特別に編集したミニ図鑑。様々な動物の子育ての仕方などを紹介しており、多種多様な家族の在り方を知ることができる。ワクワクする夏のハッピーセットを、今夏の思い出作りにぜひご活用いただきたい。※画像はイメージ。※転売または再販売その他営利を目的とした購入はご遠慮を。Minions and all related elements and indicia TM &(C)2024 Universal Studios. All rights reserved.(C)NintendoTM &(C)Universal Studios & Amblin EntertainmentCG:(R)& (C)Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.TM &(C)Universal Studios. All rights reserved. CR24-2072今回も事前にお借りして遊んでみた。いろんなキャラクターのおもちゃがあり、ならんでいるだけで楽しい! それぞれで遊び方が違うので、好きなキャラクターだけでなく、たくさん集めて遊んでみよう!ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第1弾:2024年7月12日(金)〜7月18日(木)こうらをとばそう!マリオカート▲甲羅のディスクは前面にセット、これだけでミニカー的に飾ってもカッコイイ!▲甲羅のディスクはかなりの勢いで飛び出す。何かを的にする場合は、頑丈で壊れないものにしましょう。タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット▲大人の手首にもセット可能。▲振り方を調整して、青・赤・緑のたまごを同じ色の穴にいれるのだが、難しい……。あまり強く振らず調整してみよう。ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ▲樽に、トロッコに乗ったドンキーコンをセット。▲樽の横のボタンを押すと飛び出す。こちらも飛び出す方向に気をつけよう。土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド▲カメラっぽいが、のぞくのは前から。SUPER NINTENDO WORLDのロゴを押すと中の絵柄がチェンジ!▲中の絵柄、見えるかな?陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉▲ひもでつながったリングをいろんなところに引っかける。持つのはキノピオのお腹あたりがいいかと。▲引っかけるのは、シェフキノピオの帽子が簡単そう。だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット▲土台にあるボタンを押すと、絵柄が変わる。▲思い通りのキャラクターの絵が出せるように練習だ。第2弾:2024年7月19日(金)〜7月25日(木)エージェントミニオンの水でっぽう▲背中のボタンを押して、水を吸収。▲そのまま飾ってもかわいいフィギュアに。おさるのジョージのシャボン玉▲底を取り外して、シャボン液を入れる。▲裏側から息を吹きかけると。シャボン玉がでる。▲ジョージの腕は可動する。ジョーズの水でっぽう▲ジョーズの口を水につけて尻尾を引くと、水を吸収。▲尻尾を押すと、ジョージの口から水がでる!ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス▲T-レックスの尻尾を下に下げると口が閉じる。いろんなものをつかんでみよう。かぜをおこそう!ピットクルーミニオン▲スパナ型の持ち手部分のボタンを押すと、プロペラが回る。プロペラが回り続けるように、タイミングをうまく合わせてボタンを押そう。シェイク!パーティミニオン▲ミニオン全体を上下の振ると音が鳴る。音が面白いので、癖になりそう。▲キーリング付きなので、お出かけにも連れて行ける。Minions and all related elements and indicia TM &(C)2024 Universal Studios. All rights reserved.(C)NintendoTM &(C)Universal Studios & Amblin EntertainmentCG:(R)& (C)Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.TM &(C)Universal Studios. All rights reserved. CR24-2072