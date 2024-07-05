¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÅö¤¿¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀ¾Éð¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡¢ÌîÂ¼Âç¼ù¤ÎÌîË¾¤Ï²¸¿ÍÂÇ¤Á¡¡¡Ö¥Ó¥·¥¨¥É¤È¤«¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Âç¼ùÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤ÈÀ¾Éð¤Î°éÀ®¡¦óîÆ£Âç¾Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¡£5Æü¡¢Î¾µåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÌîÂ¼Âç¤ÏÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤È¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤ÈÊÌ¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼Âç¤ÏÅìµþ¡¦Áá¼Â¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç2019Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨1·³¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬8ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨2³ä4ÎÒ¤ÈÉÏÂÇ¤Ëµã¤¯ºÇ²¼°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯ÂÇ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÌîÂ¼Âç¤â¤½¤Î¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÇÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤Ï½ÐÎÝÎ¨¤âµîÇ¯¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÀ¤ËÍí¤à¤è¤¦¤Ê½ÐÎÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÀÅÀ·÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÅö¤¿¤ê¤¿¤¤¡£¥â¥¤¥Í¥í¤ÏÉáÃÊ¤«¤é²ñ¤Ã¤¿¤éËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¡ÊÃæÆü¤Î¡Ë¥Ó¥·¥¨¥É¤È¤«¡Ê±ï¤ò¡Ë¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£Ìîµå°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò°ì²óÂÇÀÊ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£