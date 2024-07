2024年3月に東京・お台場に開業した世界初のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」

そんな「イマーシブ・フォート東京」に、連日大人気のアトラクション「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」のオリジナルグッズ約50種類が登場!

イマーシブ・フォート東京でしか手に入らない、「B小町」のヨーロッパライブに没入するライブグッズが勢ぞろいです☆

イマーシブ・フォート東京「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」オリジナルグッズ

画像提供:イマーシブ・フォート東京

発売日:2024年7月中旬以降

アトラクション内で、「B小町」のメンバーが出演する「JAPAN IDOL FES IN EUROPE」のライブグッズを中心に展開されます。

全てイマーシブ・フォート東京でしか入手できない限定グッズです☆

ツアーT シャツ

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「B小町」のオリジナルツアーTシャツ。

表には、「B小町」のメンバーがデザインされています。

画像提供:イマーシブ・フォート東京

裏面には、「JAPAN IDOL FES IN EUROPE」のロゴやメンバーのサインをプリント。

裾や袖部分にステッチが入ったおしゃれなデザインのツアーTシャツです。

ツアージャケット

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「B小町」のオリジナルツアージャケット。

表には胸元に、「B小町」のメンバーがモノクロでデザインされています。

画像提供:イマーシブ・フォート東京

裏は全面にツアーのロゴとメンバーが描かれたデザイン。

メンバーのサインがカラーでプリントされているのもポイントです☆

マフラータオル

画像提供:イマーシブ・フォート東京

種類:4種(アイ、ルビー、有馬かな、MEMちょ)

「アイ」「ルビー」「有馬かな」「MEMちょ」それぞれの名前やシルエットなどがデザインされたマフラータオル。

ビビッドなピンクを基調にした「アイ」バージョンや

画像提供:イマーシブ・フォート東京

ウサギやリボンのモチーフを取り入れた「ルビー」柄、

画像提供:イマーシブ・フォート東京

ピーマンやシルクハットがポイントの「有馬かな」デザインと、

画像提供:イマーシブ・フォート東京

ビタミンカラーを基調にした「MEMちょ」の4種類が展開されます。

自分の「推し」のタオルを使って応援すれば、ライブが最高に盛り上がること間違いなしです☆

はっぴ

種類:4種(アイ、ルビー、有馬かな、MEMちょ)

「アイ」「ルビー」「有馬かな」「MEMちょ」それぞれのデザインが展開されているはっぴ。

表にはそれぞれのシルエット、裏には目元のアップやステージでの様子がデザインされています。

はっぴ アイ

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「アイ」のはっぴは、ピンクとネイビーを基調としたデザイン。

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「嘘はとびきりの愛なんだよ?」のセリフもあしらわれています。

はっぴ ルビー

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「ルビー」のはっぴは明るいピンクと黄色を基調としたデザイン。

画像提供:イマーシブ・フォート東京

袖にはリボンがデザインされています。

はっぴ 有馬かな

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「有馬かな」のはっぴは白とピンクを基調としたデザイン。

画像提供:イマーシブ・フォート東京

袖部分には、『ピーマン体操』にちなんでピーマンのイラストがあしらわれています。

はっぴ MEMちょ

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「MEMちょ」のはっぴは、黄色と緑がベース。

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「MEMちょ」の性格やサインにちなんで、袖にはデビルのツノが描かれています。

サイリウム&ミニサイリウム(キーチェーン)

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「【推しの子】イマーシブ・ラリー」のライブパートを全力で楽しむために必須のサイリウム。

サイリウムを使って「B小町」のライブを、会場全体で盛り上げるのがポイントです。

サイリウムのカラーも変えられるので、「推し」カラーに合わせて思い切り応援すれば、ライブより楽しめます。

ライブの途中で、サイリウムが連動する特別な演出も。

既にゲストに大人気のサイリウムに加えて、いつでもライブの興奮を身に着けて持ち歩ける、キーチェーン型のミニサイリウムが登場!

小さくてもしっかり「JAPAN IDOL FES IN EUROPE」のオリジナルデザイン。

カラーも変更可能です。

アクアサイダーもち しゅわしゅわパウダー付き

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「アクア」をイメージしたブルーのサイダーもち。

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「重曹」入りの白いしゅわしゅわパウダーをかけて、「真っ白に染め上げて」弾ける食感を楽しめます。

画像提供:イマーシブ・フォート東京

パッケージには「アクア」がデザインされており、見た目も味も食感も楽しめるサイダーもちです☆

プラッシュカチューシャ

画像提供:イマーシブ・フォート東京

種類:5種(アイ、ルビー、有馬かな、MEMちょ、アクア&ルビー)

テーマパークでの一日を思い切り楽しむために欠かせないカチューシャ。

舌をちらりとのぞかせた仕草がかわいい「アイ」をのせたデザインや、

画像提供:イマーシブ・フォート東京

大きなリボンで長い髪をまとめた「ルビー」

画像提供:イマーシブ・フォート東京

パープルのシルクハットをかぶった「有馬かな」

画像提供:イマーシブ・フォート東京

お口からちらりとのぞく八重歯がかわいい「MEMちょ」

画像提供:イマーシブ・フォート東京

両手にサイリウムを持った「アクア&ルビー」の5種類が展開されています。

「アイ」「ルビー」「有馬かな」「MEMちょ」は、ステージ衣装を着用しているのもポイントです。

ボクサーパンツ(ぴえヨン)

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「ぴえヨン」がたくさん散りばめられたデザインのボクサーパンツ。

カラフルなカラーと賑やかなデザインも「ぴえヨン」ならでは☆

プラッシュハット(ぴえヨン)

画像提供:イマーシブ・フォート東京

「ぴえヨン」のお顔をデザインしたプラッシュハット。

写真映えもする、思い出作りにぴったりのグッズです。

アトラクションのライブコーナーをより楽しめること間違いなしな、「B小町」のヨーロッパライブをイメージしたグッズ。

イマーシブ・フォート東京の「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」オリジナルグッズは、2024年7月中旬以降発売です☆

©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

