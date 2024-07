ENHYPEN、2ndフルアルバム「ROMANCE：UNTOLD」プレビュー映像を公開

ENHYPENの2ndフルアルバムの音源一部が初めて公開された。ENHYPENは7月5日、2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」アルバムプレビューを掲載した。今回の映像は、ENHYPENが開催するハウスパーティーというコンセプトで制作された。彼らは各曲に合わせてDJをしたり、歌を歌ったり、リズムに乗ったりするなど、自由奔放な魅力を見せた。映像で最も大きな印象を残したトラックは、タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」だ。この曲はリズミカルなサウンドとメロディラインが印象的なポップジャンルで、特別な君が許してさえしてくれれば、なんでもしてあげたいという少年の気持ちをロマンスファンタジーで表現した。ダークでありながらもエネルギーが感じられる従来のENHYPENの曲とは違い、甘いメロディと「XO」という歌詞が公開され、短いが強いインパクトを残した。

ENHYPENは「ROMANCE : UNTOLD」に盛り込まれた自分をより良い人にしてくれる“君”に忠誠をささげる少年の物語を様々なジャンルの曲で表現した。甘い雰囲気のオルタナティブR&Bジャンルの「Moonstruck」、ミディアムテンポとリズミカルなメロディが調和を成したポップ曲「Your Eyes Only」、オールドスクールスタイルのR&BトラックとENHYPENだけの若い感性が感じられる「Hundred Broken Hearts」がアルバムの前半を埋めた。「Brought The Heat Back」は、休まず変化するトラックと華麗なメロディの展開が印象的だった。「Paranormal」はロックDnBジャンルに、すぐに口ずさめるメロディが合わさり、青春のエネルギーが伝わり、「Royalty」はENHYPENのセクシーさと洗練された雰囲気が味わえる。「Highway 1009」はメンバーのボーカルを際立たせる淡泊なアレンジと叙情的なメロディをミディアムポップジャンルで表現した。このように彼らは「ROMANCE : UNTOLD」でフルアルバムにふさわしい様々なジャンルと雰囲気の曲を披露する。彼らは各曲に盛り込まれた感性を表現し、拡張された音楽スペクトラムを展開することが期待されている。ENHYPENは12日に2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」を発売する。