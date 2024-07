BOYNEXTDOOR、日本のラジオを初ナビゲート！特別番組がJ-WAVEで7月15日にオンエア

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)が、海の日の7月15日(月・祝)に、HYBE傘下レーベルのKOZ ENETERTAINMENT初のボーイグループBOYNEXTDOORとお届けする特別番組「J-WAVE SPECIAL INSPIRE TO THE NEXT」を放送する。ナビゲーターはBOYNEXTDOORと、ハリー杉山。BOYNEXTDOORが日本のラジオで進行を務めるのは、本特番が初となる。

J-WAVEは、7月13〜15日に都市型カルチャーフェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market- supported by TimeTree」を開催する。「TOKYO POP CULTURE TO THE WORLD」をテーマに、東京を代表する「MUSIC」「FOOD」「ART」「FASHION」「ETHICAL」など、さまざまな「CULTURE」を東京のど真ん中から発信し、日本全国、そして世界にも運んでいく=「INSPIRE」していくことを目指している。BOYNEXTDOORは、昨年開催された「INSPIRE TOKYO 2023」に出演し、会場に詰めかけたオーディエンスを魅了。今年も初日7月13日に出演が決定している。本番組では、「INSPIRE TOKYO 2024」最終日となる7月15日(月・祝)の夜、「イマ」を発信していく。INSPIREは、「鼓舞する/感化する/影響する」という意味を持つ。日本と韓国の若い世代は、いまどんなことにINSPIREされているのか、BOYNEXTDOORとハリー杉山が掘り下げる。番組では、imaseや「INSPIRE TOKYO」に出演する詩羽、そしてリスナーによる「自分がINSPIREされたこと」というコメント&メッセージをシェア。エンタメシーンを盛り上げるアーティストとリスナーの等身大の声を、BOYNEXTDOORとハリー杉山が分析。そして、ナビゲーター自らもINSPIREされたことを語り合い、エンターテインメントの醍醐味である“答えのないワクワク”を深掘りする。現在、特番に向けて「自分がINSPIREされたこと」にまつわるメッセージを募集中だ。また、デビュー当時からメンバー自ら曲作りに参加しているBOOYNEXTDOORが、それぞれINSPIREされた楽曲をセレクトし、コメントとともに紹介する。放送後には特番サイトにも選曲と理由を掲載するほか、BOYNEXTDOOR選曲のプレイリストを作成しSpotifyで公開。いつでも好きなタイミングで聴いて楽しむことができる。さらに、本特番ナビゲーターを務めるBOYNEXTDOORの「INSPIRE TOKYO 2024」でのライブ音源を最速オンエア! イベントの余韻が残るなか、メンバーの歌声をラジオでも存分にお届け。あわせて、昨年出演した「INSPIRE TOKYO 2023」の音源も紹介し、この1年の彼らの軌跡を辿る。

■番組概要

「J-WAVE SPECIAL INSPIRE TO THE NEXT」

放送局:J-WAVE(81.3FM)

放送日時:7月15日(月・祝) 20:00〜21:55

ナビゲーター: BOYNEXTDOOR、ハリー杉山

ゲスト:imase、詩羽



