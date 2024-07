ジュディ・ガーランドやローレンス・オリヴィエなど、すでに亡くなった有名俳優たちの声を用いたAI音声で書籍や記事などの読み上げを行ってくれるアプリ「ElevenLabs Reader」を、AI音声の研究開発企業であるElevenLabsが発表しました。いずれのスターの声も、資産管理団体と提携した上で生成したものを利用しているとのことです。Listen to your favorite books and articles voiced by Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds and Sir Laurence Olivier | ElevenLabs

https://elevenlabs.io/blog/iconic-voicesLaurence Olivier and Judy Garland to narrate audiobooks from beyond the gravehttps://www.telegraph.co.uk/business/2024/07/04/laurence-olivier-judy-garland-narrate-audiobooks/アプリの動作は以下のような感じです。ElevenLabs Iconic Voices - Judy Garland - YouTubeボイスコレクションの一覧に並んでいるのは「オズの魔法使」のジュディ・ガーランド、「エデンの東」「理由なき反抗」のジェームズ・ディーン、「ハムレット」「空軍大戦略」「マラソンマン」などで知られるイギリスの名優サー・ローレンス・オリヴィエ、「ロンゲスト・ヤード」「キャノンボール」のバート・レイノルズら。ジュディ・ガーランドを選択。続いてはコンテンツ追加画面。「Write Text」「Import URL」「Upload File」が選べるようです。デモでは「オズの魔法使い」のテキストをアップロードして読み上げを行ってもらっています。ElevenLabsのパートナーシップ責任者であるダスティン・ブランク氏は「ジュディ・ガーランド、ジェームズ・ディーン、バート・レイノルズ、サー・ローレンス・オリヴィエは、歴史上、最も有名な俳優の一部です。ナレーターのリストに彼らを追加することは、あらゆる言語と声でコンテンツにアクセスできるようにするという、我々の使命が大きく前進したことを意味します」と語りました。なお、ジュディ・ガーランドの娘であり、自身も俳優・歌手として活躍する資産管理団体代表のライザ・ミネリ氏は「母の声を、母を愛してくれる無数の人々に届けることができて大変うれしく思っています。私たち家族は、ElevenLabsの素晴らしい新技術を通じて、母の新たなファンが生まれると信じるとともに、母が世界に与えた、そして与え続けている比類ない偉業をすでに大切にしてくれている人々にとっても喜ばしいことになると信じています」とコメントしています。「ElevenLabs Reader」はiOS版が2024年7月11日にApp Storeで配信される予定。Android版の配信時期は未定となっています。