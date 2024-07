NEXZ、日本デビュー曲の先行配信スタート＆パフォーマンスビデオも解禁

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバルボーイズグループNEXZ。5月20日、世界中が切望するグローバルデビューを果たして早々、韓国のHANTEOチャートでは、NEXZ初の韓国リリース作「Ride the Vibe」がフィジカルアルバムチャートのデイリー1位を獲得、ウィークリーも3位に。

デビュー曲「Ride the Vibe」MVは、平均年齢17.4歳の彼等だからこそ表現出来る青春群像劇であり、まるでショートフィルムさながらな“エモい”映像世界が大きな話題を呼び、公開3日でYouTube再生数1,000万回超えを達成、現在は3,100万回を突破している。そんな話題沸騰中のNEXZが来たる8月21日(水)、Japan 1st EP「Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving」でいよいよ日本デビューを迎える。「Ride the Vibe」は、5月20日のグローバルデビューを象徴する1曲であり、韓国活動のメインとなったリードトラックだ。韓国活動において「M COUNTDOWN」「ミュージックバンク」「ショー 音楽中心」「人気歌謡」「SHOW CHAMPION」といった名だたる韓国の人気音楽番組に出演、徹底してこの「Ride the Vibe」をファンと共に育てて来たのも記憶に新しい。Abstract Hip-HopなリズムにElectronicaの要素を加え完成した、NEXZオリジナルの言うなれば「Easy-Experimental」な楽曲で、Lo-Fi且つレトロなアナログ・シンセサイザーとデジタル・シンセサイザーのサウンドが調和し、感覚的でありながらも実験的な雰囲気を醸し出す1曲。曲の中で多様に変化するトラック構成がポイントで、初めてだからこそ感じられるトキメキ、不安、ドキドキなどの感情の波の中で「惹かれるまま、僕と一緒にこのヴァイブスに乗ってみよう」というメッセージを込めている。一方「Keep on Moving」は、NEXZを起用したアクエリアス新CM「進む人のそばに。ステージ」篇が現在日本全国で放映中だが、そのCMソングでありJ.Y. Park作詞・プロデュースの新曲だ。タイトル通り、アクエリアスのブランドメッセージ「進む人のそばに。」の下、進み続ける前向きな気持ちを軽快な音楽と共に表現した1曲である。Japan 1st EP「Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving」は、彼等が放つ輝きを更に際立たせるべく、現実世界の中に位置しながらもどこかファンタジック且つ清涼感のあるアートワークで表現。甲乙つけがたい、グループのそれぞれ違った魅力を凝縮した「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」「Keep on Moving」の2曲をリードトラックに、「Nizi Project Season 2」ファイナルステージで披露したプレリリース楽曲「Miracle」までコンパイルされた、充実の日本デビュー作となっている。そして、注目の的となっている日本デビューに先駆けて本日(5日)、日本デビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」の先行配信がスタートした。NEXZのアイデンティティを注入した「Ride the Vibe」の歌詞の世界感をより鮮明に、日本のリスナーへ伝えるべく制作された「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」。怒涛の韓国活動やMVの反響で幅広く浸透し、もはや“ブレイク前夜”の状況にある「Ride the Vibe」を、日本語詞のメッセージをトリガーに、日本の地で一気にブーストさせていくことだろう。なお、日本デビューと「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」先行配信記念で、各音楽配信ストアにて様々なキャンペーンも実施されている。また、音源配信と共に解禁となった「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」パフォーマンスビデオは、話題のコリオグラフィーにフォーカスした作品。アートワークさながら、彼等の“秘密基地”と思しきアジトに居心地の良さそうな庭、Hip-Hopな世界観のガソリンスタンドといった現実空間から、急にファンタジックな非現実空間へとロケーションがころころ変わりつつ、トラックのヴァイブスに合わせ緩急のあるダンスや、メンバーお気に入りの“猫”を想起させる手振り等もしっかり堪能出来る眼福な内容だ。しかも、全てはスマートフォンから流れた音楽による世界線だったというオチにも胸を打たれる。