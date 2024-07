サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とハンバーガーチェーン店「ロッテリア」がコラボレーション決定! コラボレーション企画として「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」が7月12日(金)から9月上旬までの期間限定で登場する。今回登場するのは「すみっコぐらし」たちがスポーツや吹奏楽などの部活動をしている「すみっコ部」テーマの「すみっコぐらしおもちゃ」が付いた「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」。

「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」は、4種類の「キッズセットメニュー」(A:キッズ チーズバーガーセット、B:キッズ てりやきバーガーセット、C:チキンからあげっとセット、D:おてがるパンケーキセット)のご注文が対象となっている。キッズセットに付属するおもちゃは全部で3種類。「すみっコぐらしおもちゃ」はピンポン対決を楽しめる「たいせん!すみっコピンポン」、外遊びにぴったりな「ゴーゴー!すみっコサッカー」、組み立てて回して遊べる「くるっと♪すみっコダンスこま」の3種類から1種類をお選びいただける。室内でもお外でも活躍してくれる楽しいスポーツおもちゃで、すみっコたちと身体を動かしてみよう!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.【コラボレーション情報】コラボレーション企画「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」販売期間:7月12日(金)〜9月上旬 ※なくなり次第終了販売時間:10:30〜販売店舗:全国のロッテリア※さいたまスーパーアリーナ店、ZOZOマリンスタジアム店を含む一部店舗を除く。<内容>「キッズセットメニュー」(A.キッズ チーズバーガーセット、B.キッズ てりやきバーガーセット、C.チキンからあげっとセット、D.おてがるパンケーキセット)1種類+「すみっコぐらしおもちゃ」1種類<おもちゃラインナップ>※なくなり次第終了・たいせん!すみっコピンポンラケット:約H145×W90mm、ボール:約Φ40mm・ゴーゴー!すみっコサッカー本体:約Φ200mm・くるっと♪すみっコダンスこまこま:約Φ65×H70mmあそびシート:H148×W210mm(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.