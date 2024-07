【あの写真集 あの在処】9月4日 発売予定価格:3,520円

小学館は、あのさんの写真集「あの写真集 あの在処」を9月4日に発売する。価格は3,520円

本書籍は、タレントやシンガーソングライターなどマルチに活躍し“現代のポップアイコン”となったあのさんの5年ぶりの写真集。新潟県佐渡島にて2泊3日のロケを行ない、自然の中で見せるあのさんの表情や姿を収めた1冊に仕上がっている。

衣装は“あのちゃん”のイメージを体現する衣装から意外性のある衣装まで、全19着が登場。撮影は2015年に「木村伊兵衛賞」を受賞し、あのさんと公私ともに交流のある川島小鳥氏が担当した。全国の書店や通販サイト「Amazon」、「楽天ブックス」などで購入できるほか、一部オンライン書店では「フィルム風しおり」が特典として付属する。

【書店限定フィルム風しおり特典】

楽天ブックス

セブンネットショッピング

タワレコオンライン

