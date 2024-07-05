『ラブライブ！』シリーズ初の合同アジアライブツアー＜LoveLive! Series Asia Tour 2024 〜みんなで叶える物語〜＞が、10月から2025年2月にかけ、広州、上海、台北、ソウル、横浜の5都市で開催される。

全公演がフルライブとなる本ツアーでは、公演ごとに出演者を変えながら、総出演者数37名で『ラブライブ！』シリーズの人気楽曲を披露予定。

『ラブライブ！』シリーズのテーマである「みんなで叶える物語」をサブタイトルに掲げ、総動員数約6万人規模で、アジア各国の皆様に向けてスクールアイドルたちのパフォーマンスをお届け。より世界中のファンと広く深くつながることを目指す。

また、本公演のテーマソングとなるCDが9月20日に発売されることも決定。各グループから選抜メンバーが歌唱、初回生産特典として横浜公演のチケット最速先行抽選申込券が封入される。

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＜LoveLive! Series Asia Tour 2024 〜みんなで叶える物語〜＞

■広州公演
日程：2024年10月４日（金）
会場：広州亜運城総合体育館
出演者：「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!／伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）
■上海公演
日程：2024年10月6日(日)
会場：上海国家会展中心・虹館EH
出演者：
「ラブライブ！」μ's／新田恵海（高坂穂乃果役）、内田 彩（南 ことり役）、Pile（西木野真姫役）
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours／斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、降幡愛（黒澤ルビィ役）
「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会／相良茉優（中須かすみ役）、内田 秀（ミア・テイラー役）、法元明菜（鐘 嵐珠役）
「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!／伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）
■台北公演
日程：2024年11月9日(土)、10日(日)
会場：Zepp New Taipei
出演者：
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours／斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）
■ソウル公演
日程：2024年12月14日(土)、15日(日)
会場：高麗大学ファジョン体育館
出演者：
「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会／大西亜玖璃（上原歩夢役）、村上奈津実（宮下 愛役）、林 鼓子（優木せつ菜役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）、小泉萌香（三船栞子役）、内田 秀（ミア・テイラー役）

■横浜公演
日程：2025年2月1日(土)、2日(日)
会場：Ｋアリーナ横浜
出演者：
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours／斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）
「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会／大西亜玖璃（上原歩夢役）、前田佳織里（桜坂しずく役）、久保田未夢（朝香果林役）、林 鼓子（優木せつ菜役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）
「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!／伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ／楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、花宮初奈（乙宗 梢役）、佐々木琴子（夕霧綴理役）、菅 叶和（大沢瑠璃乃役）、月音こな（藤島 慈役）、櫻井陽菜（百生吟子役）、葉山風花（徒町小鈴役）、来栖りん（安養寺姫芽役）

※全公演のチケット価格や販売スケジュール等の詳細は、後日発表

テーマソングCD

発売日：2024年9月20日(金)
アーティスト：渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、日野下花帆(CV.楡井希実)、高坂穂乃果(CV.新田恵海)※ゲスト歌唱
価格：1,430円(10%税込) / 1,300円(税抜)
発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ
販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス
初回生産特典：「LoveLive! Series Asia Tour 2024 〜みんなで叶える物語 〜」
横浜公演チケット最速先行抽選申込券

◆イベント公式サイト