＜LoveLive! Series Asia Tour 2024 〜みんなで叶える物語〜＞



■広州公演日程：2024年10月４日（金）会場：広州亜運城総合体育館出演者：「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!／伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）■上海公演日程：2024年10月6日(日)会場：上海国家会展中心・虹館EH出演者：「ラブライブ！」μ's／新田恵海（高坂穂乃果役）、内田 彩（南 ことり役）、Pile（西木野真姫役）「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours／斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、降幡愛（黒澤ルビィ役）「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会／相良茉優（中須かすみ役）、内田 秀（ミア・テイラー役）、法元明菜（鐘 嵐珠役）「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!／伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）■台北公演日程：2024年11月9日(土)、10日(日)会場：Zepp New Taipei出演者：「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours／斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）■ソウル公演日程：2024年12月14日(土)、15日(日)会場：高麗大学ファジョン体育館出演者：「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会／大西亜玖璃（上原歩夢役）、村上奈津実（宮下 愛役）、林 鼓子（優木せつ菜役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）、小泉萌香（三船栞子役）、内田 秀（ミア・テイラー役）■横浜公演日程：2025年2月1日(土)、2日(日)会場：Ｋアリーナ横浜出演者：「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours／斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会／大西亜玖璃（上原歩夢役）、前田佳織里（桜坂しずく役）、久保田未夢（朝香果林役）、林 鼓子（優木せつ菜役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!／伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ／楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、花宮初奈（乙宗 梢役）、佐々木琴子（夕霧綴理役）、菅 叶和（大沢瑠璃乃役）、月音こな（藤島 慈役）、櫻井陽菜（百生吟子役）、葉山風花（徒町小鈴役）、来栖りん（安養寺姫芽役）※全公演のチケット価格や販売スケジュール等の詳細は、後日発表