2024年7月2日から東京ディズニーランドでスタートした、「ベイマックス」が主役の散水プログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」

「ベイマックスのミッション・クールダウン」の音楽が、デジタルアルバムとしてリリースされています☆

東京ディズニーランド「ベイマックスのミッション・クールダウン」デジタルアルバム

配信日:2024年7月5日(金)

仕様:デジタルアルバム(2曲入り)

※ダウンロード定価は各ストアに準じます

収録楽曲:

01. ベイマックスのミッション・クールダウン

02. ベイマックスのミッション・クールダウン(エディット・バージョン)

東京ディズニーランドにて開催されている、ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットの「ベイマックス」が、夏の暑さからゲストを守るために繰り広げる散水プログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」

暑さによって低下したゲストの“エナジーレベル”を上昇させるミッションを任せられた「ベイマックス」は、涼しいミストを撒きながらケアが必要なエリアを探します。

ゲストの“エナジーレベル”が著しく低下しているエリアを検知するとフロートが停止し、水が放たれる、爽やかで夏らしさ満点のプログラムです!

2024年は散水量がアップ!東京ディズニーランド 「ベイマックスのミッション・クールダウン」 2024年は散水量がアップ!東京ディズニーランド 「ベイマックスのミッション・クールダウン」 続きを見る

今回発売されたデジタルアルバム「ベイマックスのミッション・クールダウン」では、このプログラムの音楽の、フルバージョン(収録時間:約25分36秒)とエディット・バージョン(収録時間:約10分7秒)をそれぞれ収録。

フルバージョンは初めての音源化が実現しました。

ダウンロードキャンペーン

開催期間:2024年7月5日(金)〜7月16日(火)

賞品:「ベイマックスのミッション・クールダウン」デジタルアルバムジャケットデザイン「アクリルスタンド」

当選人数:抽選10名

「ベイマックスのミッション・クールダウン」のリリースを記念して、12日間限定のダウンロードキャンペーンを実施。

対象サービスにてダウンロード版を購入し、応募サイトから応募された方の中から抽選で10名に、このアルバムのジャケットがデザインされた特別なアクリルスタンドがプレゼントされます。

ここでしか手に入らないレアなグッズが当たるチャンスです☆

東京ディズニーランド夏の大人気プログラムを盛り上げる、明るく軽快な音楽が楽しめるデジタルアルバム。

2024年7月5日より販売が開始されている、東京ディズニーランド「ベイマックスのミッション・クールダウン」デジタルアルバムの紹介でした☆

