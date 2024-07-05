BLANKEY JET CITY、YouTube公式アーティストチャンネルを開設 24年前の伝説のライブを収めた名作『LAST DANCE』公開へ
24年前に解散した伝説の3人組ロックバンド・BLANKEY JET CITYがこのほど、YouTube公式アーティストチャンネルを開設した。
【写真あり】伝説の日を前に開設されたBLANKEY JET CITYの公式X
浅井健一（Vo/Gt）、照井利幸（B）、中村達也（Dr）による伝説のロックバンド“BLANKEY JET CITY”。2000年の解散後、いまだに音楽シーンに絶大な影響力を誇り、全世代のアーティストから激しくリスペクトされ続けている。
衝撃の解散から約24年の年月を経てYouTube 公式アーティストチャンネルが開設された。そして、このBLANKEY JET CITY オフィシャルYouTubeチャンネルにて、24年前のラストツアーのファイナル公演となった横浜アリーナ2Daysの2日目、2000年7月9日の伝説のライブを収録した、ライブ映像の名作『LAST DANCE』がフルHDにアップコンバートされた最新映像で、24年後の同日となる2024年7月9日午後8時より、一夜限りのYouTubeプレミアにて初公開されることが発表された。
この発表に合わせBLANKEY JET CITYのオフィシャルXも開設された。
【写真あり】伝説の日を前に開設されたBLANKEY JET CITYの公式X
浅井健一（Vo/Gt）、照井利幸（B）、中村達也（Dr）による伝説のロックバンド“BLANKEY JET CITY”。2000年の解散後、いまだに音楽シーンに絶大な影響力を誇り、全世代のアーティストから激しくリスペクトされ続けている。
この発表に合わせBLANKEY JET CITYのオフィシャルXも開設された。