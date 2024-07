7月26日(金)、27日(土)、28日(日)に新潟県湯沢町 苗場スキー場で開催される『FUJI ROCK FESTIVAL’24』(以下、フジロック)のタイムテーブルが発表され、全12ステージ総勢216組が明らかになった。

『フジロック』最大のステージとなる「GREEN STAGE」のオープニングは、初日がindigo la End、27日(土)がTOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA、28日(日)はノー・パーティ・フォー・ツァオドン(NO PARTY FOR CAO DONG)が務める。

そして『フジロック』の名物ステージの一つ、「ROOKIE A GO-GO」の出演者が、約3,500組の応募の中から選ばれた15組に決定した。

<「ROOKIE A GO-GO」出演者>

7/26(金) Qoodow / Baja / カブトムシ / Peterparker69 / SATOH

7/27(土) Nikoん / hobnob / HOME / Salmon Pink / ANORAK!

7/28(日) 眞名子 新 / kurayamisaka / TORO / Black petrol / 天国注射

MC:魔将軍チャッキー(JADE FOREST COMPANY)

ROOKIE A GO-GOは、新人アーティストの登竜門的ステージで、過去にはくるり、THE BACK HORN、ART-SCHOOL、サンボマスター、SAKE ROCK、打首獄門同好会、女王蜂、SiM、My Hair is Bad、Creepy Nuts、Yogee New Waves、Suchmos、Tempalay、羊文学、MONO NO AWARE、CHAI、King Gnuなど名だたるアーティストたちも出演してきた『フジロック』の名物ステージ。

幅広いジャンルで、それぞれ違う感性を持った彼らが奏でるサウンドは要注目。ぜひ、あなたの目でライブを観て、生の音を全身で感じ取ってほしい。

なお、『フジロック』オフィシャルサイトでは、出演者15組の音源が試聴可能となっている。



『フジロック』本番まであと3週間。「3日通し券(\60,000)」「1日券(\25,500)」のほかに、22歳以下の方は通常の1日券よりお得な「Under 22 1日券(\18,000)」、金曜18:00~翌朝5:00まで楽しめる「金曜ナイト券(\16,000)」が今年から新たに登場し、様々なニーズに対応したチケットが用意されている。現在発売している各種チケットは、券種日の前日まで購入可能だが、規定枚数に達し次第販売終了となるので、購入はお早目に。

<チケット最終販売日>

3日通し券&駐車券 7/25(木)まで

7月26日(金)1日券&駐車券 7/25(木)まで

7月27日(土)1日券&駐車券 7/26(金)まで

7月28日(日)1日券&駐車券 7/27(土)まで

ムーンキャラバンチケット 7/24(水)まで / イープラスでのみ購入可能

キャンプサイト券のみ 7/27(土)まで



また、リストバンドの事前配送サービスは終了しているので、購入したチケットはコンビニで発券後、当日会場でリストバンドと交換を。また、駐車券は、当日該当の駐車場にて駐車証へ引き換えとなる。引き換え方法、販売場所など詳細はオフィシャルサイトで確認してほしい。