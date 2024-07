【ヤングアニマルWeb グラビア:上西怜さん】7月5日 公開

白泉社は、同社WEBサイト「ヤングアニマルWeb」にてアイドルグループNMB48の上西怜さんのグラビアを7月5日に掲載した。

美バストと美くびれを惜しみなく披露する上西怜さんの写真が掲載されている。

□「ヤングアニマルWeb」の「上西怜さんグラビア」ページ

