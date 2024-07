ファミリーマートが展開する「日清焼そばU.F.O.」コラボパンの第3弾が登場!

「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」と「U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」がラインナップされています☆

ファミリーマート「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン/U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入

発売日:2024年7月2日(火)より販売中

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートから、カップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」とコラボレーションした「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」と「U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」が登場!

日清食品の「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、多くの方々に愛され続けるロングセラー商品。

コラボ第1弾となる、2022年7月に発売の「U.F.O.濃い濃いモンスター焼そばパン」は累計約250万食販売し、翌年2023年7月に発売した、「U.F.O.濃い濃い濃厚大盛焼そばパン」と「U.F.O.濃い濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」は、累計約400万食を販売するなど、好評を博しました。

2年連続の大ヒットを受け、第3弾となる2024年は、焼そばパン史上最大総重量の「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」が誕生!

通常の焼そばパンの2倍となる量の焼そばを挟むことで爆盛に進化しました。

また、パン生地にソースオイルを練り込み、焼そばのソースを増量することで、前回より濃いソース感を味わえる商品に仕上げられた「U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」も同時登場です!

※焼そばパン史上最大総重量:ファミリーマートで過去販売した焼そばパン

※通常の焼そばパン:生コッペパン(焼きそば)

U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン

価格:348円(税込)

発売地域:全国

通常の焼そばパンの2倍となる量の焼そばを大きなロールパンに挟んだ、満足感たっぷりの「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」

焼そばには、「日清焼そばU.F.O.」をイメージした「ぶっ濃い濃厚ソース」を使用し、さらに旨さと濃厚さを加えた特製ソースを焼そばの上に後がけしています。

マヨネーズとあおさ粉をトッピングすることでコク深い味わいに仕上げられた焼きそばパンです。

※沖縄県は仕様が異なります

U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入

価格:198円(税込)

発売地域:全国

しっとりとした食感のパン生地に「日清焼そばU.F.O.」をイメージした焼そばを包んだ「U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」

パン生地にソースオイルを練り込み、焼そばのソースを増量することで、前回より濃いソース感を感じられるプチサイズの焼そばパンが4個入っています。

※沖縄県は仕様と価格が異なります

「日清焼そばU.F.O.」と連動したおトクなキャンペーン

レシート発券期間:2024年7月2日(火)〜7月15日(月)

割引券利用期間:2024年7月2日(火)AM7:00〜7月22日(月)

割引対象商品:日清焼そばU.F.O.、日清焼そばU.F.O.大盛、日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル

「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」または「U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」を対象にしたキャンペーンを実施中。

いずれか1個購入で「日清焼そばU.F.O.」シリーズの対象商品購入時に次回使える100円引きレシートクーポンがもらえます。

店内サイネージ”FamilyMartVision”にて告知映像を放映中

ファミリーマート約10,000店に設置している”FamilyMartVision”にて、「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」と「U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」のスペシャル告知映像を放映中。

人気クリエイター「そろ谷」氏描き下ろしのオリジナルキャラクターも復活する限定映像が楽しめます。

「そろ谷」氏プロフィール

監督・脚本・アニメ制作・声優を務めるクリエイター。

代表作であるコントアニメ『そろ谷のアニメっち』はYouTube登録者数60万人、総再生数3億2000万回(平均再生数180万回)を記録し、新しい笑いを求める若年層から高い評価を得ています。

「そろ谷のアニメっち」が起用された「日清焼そばU.F.O.」のテレビCMは、視聴者や広告業界から注目を集めており、自ら監督・脚本を務めたTVアニメは合計4クール放映され話題を呼び、YouTubeチャンネルでは累計8000万再生を突破する人気メディアに成長しています。

ペンネームは「そろそろ谷川」略して「そろ谷」、名付け親は放送作家の高須光聖氏です。

日清U.F.O.ブランドマネージャー渡邉氏コメント

2022年から毎年実施しているファミリーマート様と「日清焼そばU.F.O.」とのコラボ企画は、いずれも大変ご好評をいただいております。

第3弾となる今回は、通常の「焼そばパン」の2倍となる量の焼そばをパンに挟んだ“爆盛”バージョンを追加したことで、過去を超える話題を呼ぶのではないかと期待しています。

「日清焼そばU.F.O.」の最大の特長である「ぶっ濃い濃厚ソース」の味わいを再現した「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」、「U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」で、いつもとは一味違った「U.F.O.」のおいしさをお楽しみください。

いつもよりも焼そばの量が多く、濃いソースが楽しめる「日清焼そばU.F.O.」コラボ焼きそばパン。

ファミリーマートにて販売されている「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」と「U.F.O.ぶっ濃い濃厚プチ焼そばパン4個入」の紹介でした☆

